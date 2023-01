Pola Negri w Sosnowcu. Ta historia zdarzyła się naprawdę jak w kinie. Nieporozumienie zakończyło się ślubem

Historia tego romansu rozpoczęła się pewnego zimowego dnia na początku 1919 roku, gdy Pola Negri podróżowała koleją z Warszawy do Berlina, wioząc ze sobą kopię "Niewolników zmysłów", swego pierwszego filmu zrealizowanego jeszcze w Polsce w 1914 roku. Na stacji granicznej w Sosnowcu jeden z celników zatrzymał pudełka z filmem. W ten sposób Pola Negri trafiła do komendanta sosnowieckiej policji, młodego podporucznika Eugeniusza Dąmbskiego. Nieporozumienie graniczne zakończyło się zaproszeniem gwiazdy do restauracji. Następnym pociągiem Pola Negri odjechała do Berlina, lecz z Eugeniuszem Dąmbskim pozostawała odtąd w kontakcie, wymieniając z nim coraz bardziej namiętne listy.

Pola Negri na spacerze z psem Narodowe Archiwum Cyfrowe

Podążyłem śladami Eugeniusza Dąmbskiego. Z jego dokumentacji, do której dotarłem w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, wyłoniła się charakterystyczna dla oficerów II Rzeczypospolitej droga niepodległościowa. Już podczas nauki w Szkole Handlowej w Będzinie młody Eugeniusz Dąmbski wstąpił w 1910 roku do tajnej organizacji młodzieżowej "Orka", a dwa lata później znalazł się w szeregach Związku Strzeleckiego. Naturalną koleją losu Dąmbski służył w Legionach Piłsudskiego, potem wstąpił do tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, by w listopadzie 1918 roku rozbrajać Niemców w Sosnowcu. W 1919 roku był komendantem policji i Straży Granicznej w Sosnowcu.

Hrabina z Sosnowca

W swoich pamiętnikach Pola Negri nie podaje daty ślubu, zaznacza jedynie, że przyjechała do Sosnowca wcześniej ze swoją matką, z którą zamieszkała najpierw w miejscowym hotelu. Zatrzymały się zapewne w Hotelu Warszawskim albo w hotelu Victoria, które znajdowały się przy ówczesnej ulicy Głównej (obecna 3 Maja). Budynek dawnego Hotelu Warszawskiego (naprzeciwko dworca) przetrwał do dnia dzisiejszego, chociaż od dawna nie pełni roli hotelowej. Jest zapewne jeszcze jednym miejscem związanym z sosnowieckim epizodem gwiazdy. Przetrwał oczywiście sosnowiecki dworzec kolejowy, gdzie wszystko się zaczęło, który niewiele zmienił się od tamtego czasu.

Podczas kwerendy prasy sosnowieckiej z 1919 roku znalazłem w gazecie "Iskra" z 5 listopada lakoniczną informację z kroniki towarzyskiej o treści następującej:

REKLAMA

"Dziś o godz. 3-ej po południu w kościele parafialnym odbędzie się ślub Poli Negri, artystki kinematograficznej, z p. Eugenjuszem Dąmbskim".

Pola Negri Narodowe Archiwum Cyfrowe

Dzięki temu dotarłem do zachowanego aktu ślubu w sosnowieckim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który jest dzisiaj katedrą diecezji sosnowieckiej. Z aktu ślubu wynika, że sakramentu małżeństwa udzielił młodej parze ksiądz wikary Tomasz Knap. Jako świadkowie wystąpili porucznik Kazimierz Hryniewiecki i dyrektor fabryki Alfons Szeligowski. Pod aktem ślubu figurują podpisy księdza proboszcza Ksawerego Plenkiewicza, wspomnianych świadków i małżonków. Interesujące, że Pola Negri podpisała się od razu jako Apolonia hr. Dąmbska-Chałupiec.

Dom przy Kołłątaja

Po ślubie Pola Negri zamieszkała u Dąmbskich w Sosnowcu. Znowu dzięki lekturze prasy sosnowieckiej z tamtego czasu udało mi się znaleźć adres domu Dąmbskich: ulica Kołłątaja 6. W dodatku ta kamienica przy Kołłątaja 6 istnieje, chociaż dzisiaj jest zaniedbana i posiada zupełnie zmienioną fasadę. Mieszkanie Dąmbskich znajdowało się prawdopodobnie na pierwszym piętrze. Jednak po dziesięcioleciach trudno byłoby szukać jego dawnego wyglądu, podobnie jak i całej kamienicy.

REKLAMA

Nie jest jasne, jak długo Pola Negri mieszkała faktycznie w Sosnowcu. Ona sama wspomina, że wróciła do Berlina dopiero po ośmiu miesiącach. Jednak musiała wyjeżdżać przecież na zdjęcia do kolejnych filmów, a można się o tym przekonać, śledząc daty ich premier. Wygląda na to, że Pola Negri wyjechała do Berlina nawet zaraz po ślubie. Jedna z berlińskich gazet podała, że w grudniu 1919 roku gwiazda zameldowała się w hotelu w Charlottenburgu już jako hrabina Dąmbska.

Jednak małżeństwo szybko się rozpadło, o czym Pola Negri rozpisuje się obszernie w autobiografii, zwalając całą winę na męża. Nie znamy jednak jego opinii w tej materii. Pewne jest tylko, że z wielkiej miłości zrobiła się wielka pomyłka. Do rozwodu doszło w 1922 roku.

Pola Negri Narodowe Archiwum Cyfrowe

W papierach Dąmbskiego znalazłem służbowy meldunek do komendy Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu z dnia 13 maja 1922 roku o treści następującej:

REKLAMA

"Melduję, że na mocy wyroku sądu konsystorskiego Zboru Kalwińskiego w Warszawie uzyskałem rozwód z żoną mą Apolonją Chałupiec. Z wyżej wymienionego powodu proszę o poprawienie w mej ankiecie ewidencyjnej w rubryce żonaty na wolny". Pola Negri wspomina, że orzeczenie rozwodu dostała do ręki już w Paryżu, gdzie szykowała się właśnie do wyjazdu do Ameryki.

I już nigdy więcej nie pojawiła się w Sosnowcu.

Narastająca legenda

Gdy publikowałem książeczkę "Pola Negri w Sosnowcu", nie spodziewałem się, że stanie się tak popularna. Jednak kolejne publikacje prasowe, szczególnie w dziennikach o masowych nakładach, przekonywały, że epizod z Polą Negri ma w sobie romantyczną siłę wyrazu i pewnie dlatego stał się tak szybko częścią tradycji miasta.

Z czasem na domu przy ulicy Kołłątaja 6 odsłonięto tablicę pamiątkową, przypominającą, że w latach 1919-1920 mieszkała w nim Pola Negri. Z pewnością mieszkała w nim krótko, ale przecież mieszkała. Nic więc dziwnego, że gdy kilka lat temu ogłoszono w Sosnowcu konkurs na patrona placu sąsiadującego z ulicą Kołłątaja, w internetowym plebiscycie wygrała właśnie ona. Patronką placu wprawdzie nie została, lecz wyniki ankiety dowiodły, że stała się postacią znaną mieszkańcom miasta.

Z kolei na stulecie Sosnowca w 2002 roku popularny autor piosenek Jacek Cygan, zresztą pochodzący z Sosnowca, napisał specjalnie na zamówienie Klubu im. Kiepury piosenkę "Jestem Pola Negri" z muzyką Włodzimierza Korcza. Po raz pierwszy zaśpiewali ją Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki podczas jubileuszowego koncertu w maju 2002 roku.

Pola Negri Narodowe Archiwum Cyfrowe

Innym świadectwem legendy sosnowieckiej Poli Negri jest także obraz Ewy Jędryk-Czarnoty zatytułowany "Spotkanie - 1919", zainspirowany wyraźnie romansowym spotkaniem Poli Negri i hrabiego Dąmbskiego na sosnowieckim dworcu, a znajdujący się dzisiaj w zbiorach Muzeum w Sosnowcu.

Wreszcie ostatnio przejawem żywotności legendy stał się program edukacyjny pod hasłem "Pola Negri znowu w Sosnowcu" zrealizowany przez Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu. Uczniowie tej szkoły ruszyli sosnowieckimi śladami gwiazdy m.in. poprzez tworzenie stron internetowych, a wreszcie przez realizację zabawnego filmiku "Pola Negri w Sosnowcu".

W ten sposób sosnowiecka historia Poli Negri zaczęła żyć własnym życiem, stając się często przywoływanym elementem tradycji tego miasta. I trudno się temu dziwić, skoro ta romansowa historia jest przecież tak niesłychanie medialna i skoro zdarzyła się naprawdę jak w kinie.

Niemniej sosnowiecka przygoda gwiazdy jest ciekawa nie tylko sama w sobie. I nie tylko dlatego, że wzbogaciła historię miasta w fascynujący epizod filmowy. Zarazem to przecież przykład, jak historia uniwersalna kina może łączyć się pasjonująco z historią lokalną.

Z pewnością Pola Negri będzie jeszcze wiele razy powracała do Sosnowca.

Jacek Cygan: Są piosenki, których nigdy nie napiszę >>>