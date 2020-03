– Z koronawirusem nie ma żartów. Na chwilę obecną mamy tyle niewiadomych, że nietrafne jest porównywanie go do sezonowej grypy i innych chorób, czy nawet bagatelizowanie i określanie mianem napompowanej informacji medialnej. Świadczą o tym choćby kolejne doniesienia z Włoch, ale też z innych europejskich krajów – przekonuje Arkadiusz Chęciński.

Zgodnie z niedzielnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i specustawą, która weszła w życie, prezydent Sosnowca zdecydował się przełożyć cztery największe wydarzenia, które zaplanowano na marzec.

Pierwsza to występ Piatnitsky The National Choir of Russia, który miał się odbyć 14 marca w sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych. Kolejne odwołane imprezy to XIII Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża 2020” w Kazimierzu Górniczym, który miał się odbyć również 14 marca, a także V Festiwal „Kolej w Miniaturze” Sosnowiec 2020. Ta impreza miała się obyć w CKZiU przy ul. Kilińskiego 31 w weekend, 14–15 marca.

Odwołany został także Międzynarodowy Turniej Taneczny World Dance w hali przy ul. Braci Mieroszewskich, który planowano na 21 marca.

Prezydent zaznacza, że lista wydarzeń może się jeszcze zmienić. – Apeluję również do organizatorów innych wydarzeń masowych na terenie miasta o możliwe ich przełożenie – mówi Chęciński.

Zaleca też odwołanie wycieczek, wyjść i szkolnych wymian międzynarodowych. – Odwołujemy wydarzenia jubileuszowe z udziałem seniorów, natomiast w domach pomocy społecznej do odwołania wprowadzamy zakaz odwiedzin. Ograniczamy również odwiedziny w sosnowieckim szpitalu miejskim – mówi prezydent.