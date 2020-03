Na przykład uczestnicy niedzielnego Biegu Wiosennego w Parku Śląskim nie mogli się pogodzić z decyzją, że impreza, na którą tak długo czekali, została - z powodu epidemii - odwołana. Niektórzy otwarcie wyrażali niezadowolenie. „Proponuję zamknąć park, bo przed chwilą dwie osoby kasłały” - komentował z przekąsem jeden z uczestników. „Nie grozi nam epidemia koronawirusa, grozi nam epidemia głupoty. Brak słów na paranoję, która wkrada się już dosłownie wszędzie” - napisał inny. Bieg został odwołany, ale zawodnicy, na przekór „epidemii głupoty”, i tak pobiegli.

Koronawirus wymaga od nas odpowiedzialności

Podobne emocje towarzyszyły uczestnikom wielkiej, masowej imprezy, jaką jest Intel Extreme Masters. Gdy wojewoda zamknął katowicki Spodek przed publicznością, wiele osób zastanawiało się, jak halę „odbić”. Impreza odbyła się bez widzów, za to na przykład gala nagród muzycznych Fryderyki do tej pory odwołana nie została. Podobnie jak targi budownictwa w Bielsku-Białej. Organizatorzy pierwszej wyjaśniają, że podjęli wszelkie środki bezpieczeństwa - będą mierzyli uczestnikom temperaturę i ustawią stacje do dezynfekcji dłoni.

Jedni odwołują, inni nie. Jedni mogą zapraszać gości, innym się zakazuje. Rodzi to poczucie niesprawiedliwości i bunt. Dobrze, że rząd podjął w końcu decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Ale wciąż niezwykle ważne staje się nasze osobiste poczucie odpowiedzialności.

To prawda, nie należy panikować. Dla zdrowych osób w wieku poniżej 50 lat, wirus raczej nie jest zabójczy - wskaźnik śmiertelności jest tylko trochę wyższy niż przy zachorowaniach na grypę. Ale wśród nas żyją przecież osoby starsze, schorowane. W ich przypadku wskaźnik śmiertelności przy zarażeniu COVID-19 rośnie kilkukrotnie, do 3,5 proc. Ty, nawet jeśli się zakazisz, możesz tego nawet nie zauważyć. U niektórych osób wirus nie daje żadnych objawów. Pójdziesz pobiegać i nie umrzesz. Poślesz chore dziecko do szkoły i nic mu się nie stanie. Nieświadomie przekażesz jednak wirusa innym, a oni zaniosą go do swoich rodzin. Nie myślisz o sobie, pomyśl o swojej matce, dziadku czy schorowanej cioci.

Ani ty, ani twoja rodzina nie muszą mieć wcale kontaktu z wirusem, a i tak epidemia was dotknie. Zasoby służby zdrowia są ograniczone. Brakuje lekarzy i sprzętu. Już teraz oddziały szpitalne są przekształcane w zakaźne. A to znaczy, że w szpitalu w twoim mieście może wkrótce zabraknąć miejsca dla pacjentów z zaburzeniami pracy serca, cukrzycą, kamicą nerkową czy innymi dolegliwościami. Dla kogoś, kto będzie odczuwał duszności z powodu miażdżycy, może zabraknąć respiratora, który został przeniesiony na oddział zakaźny.

Epidemia dotyczy każdego z nas, to test obywatelskiej dojrzałości

Epidemia, z którą mamy do czynienia, dotyczy każdego z nas. Przed nami test naszej obywatelskiej dojrzałości. Wiadomo, jak trudno zrezygnować z imprezy, na którą się tak długo czekało albo poświęciło się całe miesiące pracy. Ale warto to zrobić dla wspólnego dobra. Wszyscy powinniśmy się teraz skupić na tym, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Każdy na swój sposób - organizatorzy imprez rezygnując ze zwoływania zgromadzeń; politycy z wiecowania i my sami, którzy zrezygnujemy z pójścia w tłum, przy gorączce weźmiemy zwolnienie z pracy albo chociaż powstrzymamy się przed komentarzami o „głupiej panice”. Ograniczanie zasięgu epidemii to nasz egzamin z obywatelskiej odpowiedzialności.