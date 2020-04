Trzy dekady to szmat czasu. Od tamtej pory nasze miasta bardzo się zmieniły. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, co jest największym osiągnięciem Katowic, Gliwic, Sosnowca, Bielska-Białej oraz Rybnika.

Głosowanie zakończy się dziś o północy, ale cały czas trwa ostra walka o to, które z wydarzeń, inwestycji i zjawisk będzie na podium. W Katowicach liderem głosowania jest nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którą zaprojektował Tomasz Konior. Mieszkańcy, którzy do tej pory wzięli udział w głosowaniu, wysoko oceniają również całą Strefę Kultury. Trwa też pojedynek o trzecie miejsce. Tu niewielka liczba głosów dzieli przebudowany rynek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz zjawisko, jakim była przemiana Katowic. Kiedyś stolica województwa śląskiego była kojarzona wyłącznie z przemysłem ciężkim, mówiło się o „czarnym Śląsku”, dziś jesteśmy miastem pełnym nowoczesnych biurowców, w których ulokowały się światowe korporacje. Wysoko oceniono też budowę Drogowej Trasy Średnicowej, ale czy znajdzie się ona na podium? Przekonamy się po zakończeniu głosowania.

Sosnowiec dumny ze Stawików

Sosnowiec od początku naszego plebiscytu ma zdecydowanego lidera. To Stawiki, które stały się ulubionym miejscem wypoczynku wielu mieszkańców Sosnowca oraz okolicznych miast. Mieszkańcy stolicy Zagłębia doceniają również troskę o tożsamość. Sporym zaskoczeniem jest duża liczba głosów na inwestycję, które dopiero trwa. Wiele osób głosuje bowiem na budowę Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Inną ważną dla mieszkańców inwestycją jest ta, która już zdążyła się nieco opatrzeć, ale sądząc po efektach głosowania, wciąż się podoba: chodzi o przebudowany wiele lat temu plac Stulecia, czyli sosnowiecką „patelnię”.

Bielsko-Biała dumna z ekologii

Bielsko-Biała chyba nie mogła mieć innego lidera głosowania niż słynne i zasłużone organizacje ekologiczne. Prawdą bowiem jest to, że o ekologii zaczęto tu myśleć już w latach 90., kiedy większość miast skupiała się na innych projektach, podobnie jak organizacje mieszkańców.

W głosowaniu wysoko jest również przebudowa rynku, który prezentuje się bardzo dobrze. Bielszczanie doceniają też drogi, które od 1990 r. wybudowano w mieście. Dzięki temu Bielsko-Białą omija tranzyt, a korków praktycznie tu nie ma. Wiele osób wskazało też na pięknie wyremontowany dworzec i na to, że w ogóle zadbana zabytkowa zabudowa miasta to powód do dumy.

Gliwice postawiły na Opla

Głosowanie w Gliwicach to również zacięta rywalizacja, ale podobnie jak w Katowicach jest tu zdecydowany lider. Pierwsze miejsce ma na razie budowa fabryki Opla wraz z utworzeniem gliwickiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu Gliwice stały się jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych w regionie, a dziś miasto należy do najbogatszych w Polsce.

Wiele osób cały czas głosuje także na Arenę Gliwice. Kiedy zapadała decyzja o budowie tej hali widowiskowo-sportowej, nie brakowało emocji, były też krytyczne głosy. Ale gdy miasto zorganizowało konsultacje w tej sprawie okazało się, że większość chce budowy. Dziś hala jest elementem miejskiego krajobrazu, odbyło się tu też sporo ciekawych wydarzeń. Gliwiczanie są też dumni ze swoich dróg, a w szczególności z węzła Sośnica, gdzie przeplatają się ze sobą autostrady A1 oraz A4.

Rybnik stawia na bulwary

Rybniczanie także mają swoich faworytów. Do tej pory najwięcej głosów zdobyły bulwary nad Nacyną, gdzie wśród zieleni można jeździć na rowerze, biegać czy spacerować. Takiego miejsca może zazdrościć Rybnikowi każde miasto, zwłaszcza że to część przemyślanych inwestycji, które zachęcają do wyboru roweru zamiast samochodu. Sporo głosów ma również tutejszy rynek. W jego pobliżu wiele lat temu powstały dwie galerie handlowe, a mimo to nie upadł, jak stało się to w innych miastach. Wciąż tętni tu życie, rynek jest miejscem spotkań i imprez.

O miejsce na podium walczy też najnowsza inwestycja, czyli rybnicka część Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Ten 10-kilometrowy odcinek to dziś tak naprawdę obwodnica miasta i jego szybki łącznik z autostradą A1.