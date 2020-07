Władze Katowic od dłuższego czasu zapowiadały, że wprowadzą opłaty na parkingach w Strefie Kultury. Zanim jednak prezydent Katowic podjął ostateczną decyzję w tej sprawie, miasto zamówiło dokładne badania o zachowaniach kierowców w centrum.

Okazało się wówczas, że choć w Strefie Kultury jest 621 miejsc parkingowych, to zdarza się, że parkuje tu nawet 895 samochodów. Oznacza to, że aż 44 proc. pojazdów parkuje w sposób niezgodny z przepisami. Okazało się też, że parking przy NOSPR jest dla wielu kierowców całodniowym miejscem postoju, choć powstał przecież z myślą o uczestnikach imprez kulturalnych i sportowych, a nie pracownikach okolicznych biurowców czy studentów.

Dowód? Wskaźnik rotacji parkowania w Strefie Kultury w dni robocze wynosi zaledwie 1,77. Oznacza to, że na jednym miejscu parkingowym przez cały dzień średnio parkowały mniej niż dwa samochody. Co więcej, nawet 84 proc. pojazdów nie jest zarejestrowanych w Katowicach.

Raport przyniósł konkluzję, że pojazdy parkujące w Strefie Kultury dłużej niż 3 godziny stanowią aż 82 proc. wszystkich pojazdów parkujących tutaj w ciągu dnia, a 83 proc. to pojazdy z rejestracją spoza Katowic.

- Wiele osób traktuje Strefę Kultury jak darmowy, całodzienny parking, wykorzystywany przy dojeżdżaniu do pracy - podkreślają autorzy badania.

Z danych katowickiej straży miejskiej wynika, że kierowcy notorycznie łamią także przepisy w katowickiej Strefie Kultury. W 2019 roku odnotowano tu 534 wykroczenia (najwięcej na ul. Olimpijskiej oraz Ordona). Ponad 300 kierowców ukarano mandatami, 112 pouczono, a w przypadku pozostałych kierowców trwa jeszcze postępowanie lub sprawę przekazano do sądu. Kierowcy najczęściej parkują ignorując znaki, niszczą zieleń i blokują drogi rowerowe.

10 zł za godzinę parkowania

To wszystko skłoniło władze Katowic do wprowadzenia opłat w Strefie Kultury. Zajmą się tym pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Od 1 października każda godzina parkowania będzie kosztowała 10 zł. Przy czym, zgodnie z zapowiedziami prezydenta Marcina Krupy, mieszkańcy Katowic mogą liczyć na niższą stawkę - 5 zł za godzinę parkowania. - To sprawiedliwe. Skoro nasi mieszkańcy płacą podatki w naszym mieście, powinni liczyć na ulgę - zapowiadał prezydent Katowic. Żeby jednak z niej skorzystać, katowiczanie będą musieli aktywować Katowicką Kartę Mieszkańca (ma zacząć działać od 1 września i zapewniać zniżki także w miejskich instytucjach kultury czy na basenach).

Władze miasta liczą, że wprowadzenie opłat wymusi rotację pojazdów w Strefie Kultury, a uczestnikom wydarzeń organizowanych przez Spodek, NOSPR czy Muzeum Śląskie łatwiej będzie znaleźć miejsce na parkingu. - Warto dodać, że za parkowanie przy Stadionie Śląskim, na Atlas Arenie w Łodzi, czy też Tauron Arenie Kraków w trakcie wydarzenia zapłacimy za parking około 30 zł, co jest porównywalne do postoju 3-godzinnego w proponowanej stawce w Strefie Kultury w cenie regularnej - zwraca uwagę prezydent Katowic.

Wiadomo też, że opłaty za parkowanie w Strefie Kultury będą pobierane tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17. Dla porównania, na pozostałych miejskich parkingach opłaty są pobierane od godz. 9 do 16.30 i godzina parkowania kosztuje najwyżej 4,2 zł (trzecia godzina postoju w okolicy ul. Ceglanej).

Początek zmian w Katowicach

Zmiany w Strefie Kultury to początek większych zmian w polityce parkingowej miasta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wraz z otwieraniem kolejnych centrów przesiadkowych (Zawodzie oraz Brynów) strefa płatnego parkowania w mieście ma być powiększana.

- W Zawodziu i Brynowie budujemy po kilkaset miejsc parkingowych, aby kierowcy nie musieli ich szukać w śródmieściu. Na podstawie biletu na tramwaj lub autobus będą mogli parkować bezpłatnie w centrum przesiadkowym. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy zawsze może zrezygnować z podróży samochodem. W centrum naszego miasta działają przecież różne urzędy, przychodnie, dlatego też zmiany mają pomóc w wymuszeniu rotacji pojazdów - wyjaśnia prezydent Katowic.

Dziś strefa płatnego parkowania (SPP) obejmuje około 2 tys. miejskich miejsc parkingowych. Zdaniem ekspertów oraz prezydenta Marcina Krupy, to zdecydowanie za mało. Kierowcy powinni też spodziewać się podniesienia opłat (przy zachowaniu zasady zniżek dla katowiczan). - Na wszystkie propozycje musimy patrzeć z punktu widzenia zysków, a nie strat. Najważniejsza jest zmiana myślenia użytkowników ruchu. Wszyscy zyskamy bezpieczeństwo, ale ważny jest także aspekt ekologiczny, czyli mniejsze zanieczyszczenie powietrza i mniejszy hałas w centrum miasta. Jeśli w taki sposób będziemy myśleć o transporcie i przestrzeni miejskiej, wszyscy będą zadowoleni - mówił nam niedawno prezydent Marcin Krupa.

W czwartek zaczną działać nowe parkomaty

Pierwszym elementem zmian w katowickiej SPP jest zaplanowane na czwartek uruchomienie 50 nowych parkomatów, które zagęściły sieć obecnie działających. Urządzenia umożliwiają płacenie za parkowanie kartą. Do końca sierpnia unowocześnione mają też być stare parkomaty, które teraz przyjmują tylko gotówkę lub płatności kartą ŚKUP.

- We wrześniu uruchomimy możliwość dokonywania opłat za pomocą aplikacji mobilnej. Choć parkingowi będą cały czas obecni w SPP, nie będzie już można u nich kupić biletu - zapowiada Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Katowice wprowadzają jeszcze jedną ważną zmianę. Kierowcy nie będą już mieli 14 dni na uzupełnienie płatności za postój. Kto nie zapłaci od razu, musi się liczyć z wezwaniem do zapłaty w wysokości 50 zł.

W Strefie Kultury ma także zostać zbudowany wielopoziomowy i płatny parking za około 86 mln zł. Ma się na nim zmieścić 1300-1500 pojazdów. Projekt parkingu zostanie wybrany w trwającym konkursie architektonicznym. Wyniki poznamy we wrześniu.