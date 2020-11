60-latek po przebytym udarze miał niesprawną lewą rękę. Z tego samego powodu cierpiał też na niedowład lewej nogi. Policjanci i bliscy zaginionego przypominają o tych szczegółach, bo może ktoś zwrócił uwagę na "dziwnie" poruszającego się mężczyznę.

Żona pana Henryka po raz ostatni widziała go, gdy 2 grudnia 2017 roku tuż przed godziną 11 wychodził na spacer z ich mieszkania przy ul. Sienkiewicza w Sosnowcu. To nieopodal centrum handlowego Plaza. Z pewnością w tamtej okolicy się pojawił - widać go na nagraniu z kamer monitoringu. Po południu, gdy nie wrócił do domu, żona pana Henryka zawiadomiła policję. Poszukiwania nie dały jednak rezultatu.