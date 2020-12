Harcerze w czasie pandemii cierpią jak my wszyscy. – No bo co to za pomysł zbiórki online? – pyta Paulina Hamerlak, drużynowa 89. Sosnowieckiej Drużyny Wielopoziomowej „Bieszczadzkie Anioły”.

Harcerze i zuchy z Sosnowca Paulina Hamerlak

Harcerze siedzą więc przed ekranami komputerów i snują plany na lepsze czasy. Wspomniana grupa działa obecnie przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej.

– Zaczynaliśmy w szkole przy ul. Czeladzkiej. Tam jednak było trudno o własny kąt. Na Hutniczej dyrekcja szkoły spojrzała na nasze problemy przychylnie i oddała nam do użytku jedną z sal lekcyjnych – mówi Hamerlak.