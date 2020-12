Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca: To pomysł z wiosny, kiedy rozpoczęła się epidemia, przez którą przedsiębiorcy musieli ograniczyć swoją działalność. Już wtedy zachęcaliśmy mieszkańców do solidarności i pomocy naszym lokalnym firmom. Teraz to kontynuujemy. Restauracje, bary, kawiarnie mogą oferować jedzenie tylko na wynos, więc zebraliśmy ich oferty w jedno miejsce.

– Musimy się wspierać. Ostatnie dni, tygodnie i miesiące to trudny czas dla wielu osób, szczególnie przedsiębiorców. Prowadzenie działalności gastronomicznej w „normalnych” czasach wymaga niemałej odwagi, a co dopiero teraz. Nie jest tajemnicą, że wiele lokali gastronomicznych nie przetrwa. To zła wiadomość, ponieważ niejednokrotnie to firmy rodzinne. Stąd pomysł, by kupować u nich nie tylko jedzenie na wynos, ale też inne produkty, jak choćby upominki pod choinkę. Dzięki akcji wielu sosnowiczan dowie się o ofercie gastronomicznej naszych przedsiębiorców.

Jaki jest odzew?

– Znam mnóstwo osób, które przynajmniej raz w tygodniu starają się zamawiać coś na wynos, choć wcześniej tego nie robiły.

Wiem też z rozmów z mieszkańcami, że każda forma pomocy jest dziś cenna. Suma małych rzeczy potrafi wiele zmienić. Przedsiębiorcy mają dziesiątki problemów, także z kolejnymi ogłaszanymi co jakiś czas rządowymi „tarczami”, które miały ich chronić. Okazuje się, że nieraz coś, co ładnie wygląda na prezentacji, w rzeczywistości nie jest już tak proste, przyjazne czy osiągalne. Pojawiają się gorycz i frustracja, których część wylewa się na miasto.

Władza to władza.

– Dokładnie, a nawet jeszcze bardziej. Często wielu osobom wszystko kojarzy się z odpowiedzialnością samorządu. Tak było np. z sanepidami, których pracy w żaden sposób nie kontrolujemy. Nie bierzemy do siebie krytyki, która nas nie dotyczy, staramy się za to działać. Dlatego rozwijamy nasz pakiet pomocowy. Na przykład wiosną, gdy ktoś miał jakieś zaległości, np. związane z czynszem, nie mógł skorzystać z pakietu „SOS dla przedsiębiorców i mieszkańców”. Dzisiaj tego warunku już nie ma.

Wydatków na walkę z koronawirusem już nie liczę

To dla miasta koszt.

– I to niemały. W tym roku nasze dochody z podatku PIT są niższe o 18 mln zł, niż planowano. Niższe są też wpływy z podatku CIT, który płacą przedsiębiorstwa. Siłą rzeczy spadły również dochody z różnych miejskich opłat czy podatków od nieruchomości, bo w trudnej sytuacji zależy nam, by sosnowieckie firmy przetrwały. Dlatego dajemy im ulgi. Ale urząd miasta musi działać, choć czasem zdalnie. Cały czas utrzymujemy szkoły, przedszkola, instytucje kultury. Są zamknięte, ale pracują. Wiele wydarzeń odbywa się w internecie, są koszty, ale biletów nie sprzedajemy. Uczciwie jednak dodam, że koszty wydarzeń internetowych są niższe, niż gdybyśmy je realizowali na żywo w domach kultury czy teatrze.

Na szybko licząc, w sumie pandemia koronawirusa kosztowała nas 20-25 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze bieżące koszty na środki ochrony, płyny do dezynfekcji. Szczerze mówiąc, to już tego nawet nie liczę. Po prostu robimy konieczne zakupy i tyle.

Trzeba jednak pamiętać, że naszą trudniejszą sytuację finansową wywołał nie tylko koronawirus. Spadek dochodów samorządów w całej Polsce to pokłosie wcześniejszych decyzji rządu.

Jak dziś funkcjonuje miasto?

– Staramy się pracować normalnie, choć wiadomo, że są obostrzenia. Od początku zależało mi, by np. nie rezygnować z zaplanowanych czy rozpoczętych inwestycji.

Dlaczego? Część firm zatrzymała np. budowy hoteli.

– Uważam, że wyjście z kryzysu jest możliwe wyłącznie dzięki ożywianiu gospodarki przez inwestycje. Samorządy są jednym z największych, jeśli nie największym inwestorem w Polsce. Dlatego inwestujemy, żeby firmy mogły zatrudniać ludzi, płacić podatki. Nie zatrzymaliśmy żadnego projektu, a niektóre nawet przyspieszyliśmy, choć z powodzeniem część prac mogła poczekać do przyszłego roku. Chodzi np. o remont drugiego pasa na ul. 3 Maja czy drobniejsze prace drogowe w dzielnicach.

Problemem jest za to miejska komunikacja. Pasażerów ubyło nawet o 90 proc., a koszty są takie same albo nawet wyższe.

Powrót do normalności na pewno potrwa. Musimy poczekać na zmianę przepisów i na koniec pandemii koronawirusa. Ale potem wszystko wróci do normy, choć pewnie to potrwa jakiś czas. Wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia. Nie po to miasta inwestują w komunikację, kupują autobusy, budują buspasy, remontują torowiska tramwajowe, by te pieniądze zostały zmarnowane. Wszyscy wiemy, że truje nas smog, nie trzeba dziś nikomu tłumaczyć, że sprzyja on wielu chorobom. Miasto, jeśli ma być zdrowe, musi mieć mniej samochodów, a więcej zieleni. Ciężko do tego czasem przekonać mieszkańców, ale nie będziemy mieli dobrego miasta, jeśli podporządkujemy je samochodom. To bez sensu. Podam przykład. Dopiero co wyremontowaliśmy pewien skwer. Dziś dostałem zdjęcia, na których widać, że jest zastawiony samochodami. Kompletny bezsens.

Sosnowiec jest dziś smutny, ale to się zmieni

Jaki dziś jest Sosnowiec, po kilku miesiącach pandemii?

– Smutny. Nie mogliśmy się spotykać, wspólnie się bawić, spędzać czasu na koncertach, spektaklach czy meczach. A przecież lubimy swoje towarzystwo, lubimy śpiewać i tańczyć. Brakuje tego i mam wrażenie, że trochę wszyscy jesteśmy przybici. Widziałem to w tych dniach, kiedy zapaliliśmy świąteczne ozdoby. Dla wielu osób drobne coroczne wydarzenie stało się nagle bardzo ważne. Te światełka to jakiś dowód na to, że jest normalnie, że nie wszystko musi być inaczej, że znowu będzie dobrze, bo przecież są święta.

Zmieniły się relacje w pracy, inaczej korzystamy z miasta i jego usług, inaczej robimy zakupy i spędzamy wolny czas. A zmieniły się też relacje z rządem?

– Mieliśmy jako samorządowcy kilka spotkań z premierem. Zawsze strona samorządowa rzetelnie przedstawiała sytuację, mówiła o tym, co trzeba robić, czego potrzebujemy. To były dobre spotkania, a ich efektem było ograniczanie ich liczby. To błąd, ponieważ to my jesteśmy najbliżej mieszkańców i przedsiębiorców, do nas w pierwszej kolejności trafiają ich prośby, sugestie czy uwagi. No ale dziś kontakt z premierem jest ograniczony. Bardzo żałuję, bo np. podczas jednego z takich spotkań samorządowcy mówili, że organizacja ferii zimowych w jednym terminie dla całego kraju to zły pomysł. No i dziś mamy taki wspólny termin dla wszystkich województw.

Muszę jednak powiedzieć, że my jako samorząd mamy za to bardzo dobre relacje z wojewodą śląskim. Rozmawiamy, nasze uwagi są słuchane. Chciałbym, żeby w każdym województwie tak było, bo wiem, że z tym bywa różnie.