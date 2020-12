Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu 7 grudnia o godzinie 16.50. Chłopiec spadł z wysokości około 20 metrów. Przeżył. Trafił do Centrum Pediatrii w sosnowieckim Klimontowie.

– W tym samym czasie, gdy 12-latek przebywał na dachu, weszło tam dwóch chłopców w podobnym wieku. Wyjaśniali, że chcieli robić wieczorne zdjęcia z wysokości. Na widok dwóch obcych 12-latek rzucił się w dół – relacjonował na naszych łamach Zbigniew Pawlik, prokurator rejonowy w Prokuraturze Sosnowiec-Północ.

Poważny stan 12-latka, który spadł z dachu budynku w Sosnowcu

Na serwisie zrzutka.pl ruszyła zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację chłopca. „Dnia 7 grudnia syn naszych przyjaciół 12-letni Kubuś uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Kuba walczy o to, aby wrócić do nas jak najszybciej, a my walczymy o każdy grosz, aby pomóc rodzicom. Kubuś będzie potrzebował rehabilitacji, rodzice muszą też przystosować pokój i mieszkanie dla niego, jak wróci do domu.

Kubuś ma złamaną nogę w udzie w paru miejscach, zmiażdżony staw skokowy, połamaną miednicę, połamane kości twarzoczaszki: szczęka, kości jarzmowe, kości oczodołów, nos. Pęknięte płuco, śledzionę, wątrobę, nerkę. Przeszedł pierwszą operacje stabilizacji miednicy i nogi, operacje twarzoczaszki i szczęki, w tej chwili próbują go wybudzić ze śpiączki, podejmuje próby samodzielnego oddechu. Przed nim jeszcze na pewno operacja nogi, operacja stawu skokowego i za parę tygodni próba złożenia miednicy. Na pewno będzie jeszcze potrzebne kilka operacji, ale lekarze są ostrożni w rokowaniach, cały czas podkreślają stan zagrażający życiu” – czytamy w opisie.