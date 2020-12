Z inicjatywą organizacji zbiórki wyszli sami pracownicy DPS-u, którzy w czasie pandemii stali się dla pensjonariuszy placówki tak bliscy jak rodzina. Koordynatorką akcji była Ilona Magdziorz.

Sportowcy oraz kibice wręczyli mieszkańcom DPS-u m.in. komplety pościelowe, ale także owoce, słodycze. – Dziękujemy za pomoc i ogromne serce. Bardzo się cieszę, że nie zapominacie o osobach, które są w poważnym wieku i macie dla nich ogromny szacunek. To dla nas bardzo ciężki rok – podkreśla Elżbieta Matuszczyk, dyrektor placówki przy ul. Andersa w Sosnowcu.

– Sport to nie tylko rywalizacja na boisku czy lodzie. Sport to także pomoc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Nasze zespoły uwielbiają pomagać, zwłaszcza w tak trudnym dla wszystkich okresie. Mamy nadzieję, że dzięki naszej obecności przedstawiciele placówek chociaż na chwilę uśmiechną się i zapomną o tym, co obecnie dzieje się na świecie – mówi Michał Grzyb, dziennikarz, jeden z organizatorów akcji.

Zagłębie Sosnowiec kolędowało ze Szlachetną Paczką

Zagłębie Sosnowiec – wraz ze sponsorami – wzięło też udział w charytatywnej akcji na rzecz sosnowieckich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci otrzymały prezenty, o które prosiły w listach do Świętego Mikołaja. – Odwiedziliśmy wszystkie 11 sosnowieckich placówek. Dzieci dostały w prezencie ponad 100 par butów sportowych – mówi Adrian Pietrzyk, koordynator Klubu Biznesu Zagłębie Sosnowiec. W akcję zaangażowało się też Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych Zagłębia Sosnowiec, które samo prosi o wsparcie.