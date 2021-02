Po tym, jak upolityczniony Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej przedstawił pisemne uzasadnienie do wyroku dotyczącego zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, a następnie opublikował i sam wyrok, kobiety znowu wyszły na ulice.

W czwartkowy wieczór przy dworcu PKP w Będzinie zebrała się grupka młodych osób, aby wyrazić swój sprzeciw przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych.

Demonstracja przeszła pod biuro Waldemara Andzela, posła PiS z Będzina, po drodze wykrzykując: „Moje ciało, moja decyzja”, „Chcemy leczenia, nie rozgrzeszenia”, „Moja decyzja, nie Twoja religia”, „Myślę, czuję, decyduję i na PiS nie głosuję”.

– Zmuszanie kobiet do rodzenia ciężko chorych dzieci, do poświęcenia, na które nie są gotowe, to tortury psychiczne. To zagrożenie dla rodziny, której PiS chce bronić - mówi Izabela Krzyczkowska ze Stowarzyszenia Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom i Manify Śląskiej.