Zagłębiowska Grupa Ratownicza to stowarzyszenie młodych ludzi z Sosnowca, którzy lubią nieść pomoc. – Działamy od dwóch lat. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego. Promujemy wśród dzieci i młodzieży naukę pierwszej pomocy, współpracujemy ze szkołami i przedszkolami. Zabezpieczamy również imprezy plenerowe i festyny pod względem medycznym. W ostatnich tygodniach można nas było spotkać podczas protestów kobiet – wylicza Igor Hajduk z ZGR.

Chcą dołączyć do Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego

Większość wolontariuszy to jeszcze uczniowie szkół średnich. – Wszystkich nas łączy przekonanie, że ratownictwo to nie zawód, a styl życia. W naszym gronie jest również ratownik medyczny oraz dwóch ratowników KPP [osoby, które ukończyły kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – przyp. red.]. To dzięki nim możemy się rozwijać, zdobywać doświadczenie, ale i wykonać kolejny ważny krok dla naszej grupy – mówi.

Zagłębiowska Grupa Ratownicza w pracy Zagłębiowska Grupa Ratownicza

Zagłębiowska Grupa Ratownicza chce mieć bowiem własną karetkę. – To pozwoliłoby nam starać się o akces do Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Moglibyśmy wtedy nieść pomoc w przypadku zdarzeń o charakterze masowym. Poważny wypadek komunikacyjny, wybuch gazu... wtedy nasza grupa też byłaby na miejscu. Żeby móc działać sprawniej, potrzebny jest nam jednak ambulans, wyposażony między innymi w respirator i defibrylator – zaznacza Igor Hajduk.

Ambulans z OLX-a

Grupa szuka pieniędzy na zakup karetki. Uruchomiła m.in. zbiórkę w serwisie zrzutka.pl. – Zakup nowego ambulansu to wydatek około 200 tysięcy złotych. W internetowych serwisach – chociażby na OLX – pojawiają się jednak oferty zakupu używanych ambulansów. Karetkę w dobrym stanie można kupić za około 50 tysięcy złotych. Taki jest nasz cel – kończy Igor Hajduk.