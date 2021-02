Do zdarzenia doszło w noc z soboty na niedzielę. O godzinie 3.05 straż pożarna otrzymała informację o pożarze przy ulicy Krakowskiej w Maczkach. – Paliło się mieszkanie w pięciokondygnacyjnym budynku przy dawnym dworcu PKP. Z pomocą pojechały dwa zastępy straży z Sosnowca oraz po jednym z Jaworzna i Katowic – relacjonował st. kpt. Tomasz Dejnak, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

Wnętrze spalonego mieszkania przy ul. Krakowskiej w Sosnowcu FB Mateusza Bochenka



„W pożarze zginęła jedna osoba – ojciec i mąż. Żona – po uratowaniu przez Straż Pożarną, przebywa w szpitalu. Dorosła córka była w tym czasie w pracy. MIESZKANIE JEST CAŁKOWICIE ZNISZCZONE! Wymaga ogromnego remontu. Kobiety zostały pozbawione dorobku życia i zostały z niczym.

Bez pomocy osób o dobrym sercu nie da się go wyremontować i wyposażyć. Ogrom nieszczęścia obu kobiet na razie jest największym problemem, ale nie możemy zwlekać z pomocą, bo ich powrót do domu to będzie długi proces. PROSIMY!!!!!!!!!!!!!! o wsparcie, udostępnianie i otwarcie serc na to nieszczęście” – czytamy w opisie zbiórki, która ruszyła następnego dnia po tragedii.

„Patrol Sąsiedzki” posprząta spalone mieszkanie w Sosnowcu

W pomoc zaangażował się Mateusz Bochenek, poseł z Sosnowca, który napisał na Fb: „To, co zobaczyłem przy ulicy Krakowskiej w Sosnowcu, wprawiło mnie w osłupienie. Mieszkanie jest w katastrofalnym stanie, ale nie poddamy się. Ruszamy z pomocą dla Pani Basi i jej córki Agnieszki. Razem z Fundacja Rób Dobro, sąsiadami i przyjaciółmi przyniesiemy chociaż odrobinę radości dla poszkodowanej rodziny:

– Mam już firmę, która wyremontuje mieszkanie.

– Razem z wolontariuszami, przyjaciółmi rodziny, także jako Patrol Sąsiedzki posprzątamy to mieszkanie.

– Zbiórkę internetową wykorzystamy na zakup materiałów budowlanych i mebli.

– Dzięki Wam mamy już ponad 18 000 złotych, ale potrzeba zdecydowanie więcej”.