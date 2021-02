Do zdarzenia poszło po godz. 14. - Mężczyzna w wieku ok. 30 lat spadł na S86 z wiaduktu przy ulicy Grota-Roweckiego. Mimo reanimacji nie udało się go uratować - mówi podkomisarz Sonia Kepper, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i apeluje do kierowców o wyrozumiałość. - Są świadkowie zdarzenia, którzy na pewno pozwolą ustalić jego dokładny przebieg. Policjanci prowadzą czynności na miejscu tragedii. Po ich zakończeniu ruch wróci do normy - dodaje.

Prawy pas jezdni został zablokowany. Kierowcy jadący w kierunku Katowic przez ponad dwie godziny tworzyły się korki.