– Zostaw podatek w Sosnowcu. Zachęcamy mieszkańców do tego, aby wspierali lokalne stowarzyszenia. 1 procent podatku to nie tylko dodatkowe źródło finansowania, to również niejako votum zaufania mieszkańców dla działalności lokalnych organizacji. Działają one na rzecz naszego wspólnego dobra – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca.

Władze Sosnowca zachęcają, żeby zostawić swój 1 procent podatku w mieście

Jak co roku, rozliczając się w Urzędzie Skarbowym, mamy możliwość przekazania 1 proc. podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).