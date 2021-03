Za pomysłem stoi Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. To pozarządowa organizacja typu non-profit, która działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo od 2002 roku. „Naszą misją jest działanie na rzecz równych szans, włączenie społeczne, aktywizacja obywatelska i rozwój demokracji. Pragniemy, aby każdy człowiek – niezależnie od płci, wieku, wyznania, narodowości i sytuacji społecznej – miał szanse i możliwości realizacji swojego potencjału, dostęp do praw i przywilejów, do edukacji i kariery, władzy, zasobów i szczęścia” – czytamy na stronie organizacji.

Halina Sobańska Dawid Halimoniuk – Pomysł organizacji „szlaku” zrodził się z chęci przybliżenia, ale przede wszystkim ocalenia od zapomnienia kobiet, które swoje losy związały z miastem na zawsze bądź na chwilę. Wykonując ważne zadanie lub oferując swoją obecność wtedy, gdy były potrzebne. Zaangażowane, wrażliwe i silne, zostawiły tu swoje ślady – mówi Halina Sobańska, pomysłodawczyni szlaku i prezeska stowarzyszenia. „Zagłębiowski Szlak Kobiet” ma stać się jedną z atrakcji Sosnowca Trasy są obecnie cztery. Trasę „A”– artystki, aktorki zainaugurowała Pola Negri. Szyld ze zdjęciem aktorki jest usytuowany przed sosnowieckim dworcem. Druga trasa to Trasa „D”– to działaczki dobroczynne. Trasę otworzyła Klara Dietel – żona Heinricha Dietla, organizatorka jadłodajni dla biednych robotników. – Szyld Klary Dietel – podobnie jak szyld Poli Negri – również znajduje się przed dworcem PKP. Jak wiadomo, trwa tam remont, wiec dojście w to miejsce jest niemożliwe. Szyld Klary Dietel zostanie z czasem przeniesiony na ulicę Żeromskiego, gdzie ta zacna rodzina prowadziła swoje włókiennicze przedsiębiorstwo – mówi Halina Sobańska. Trasie „P” to przedsiębiorczynie. Wyróżniono Wandę Telakowską (szyld przy ul. Małachowskiego), organizatorkę polskiego wzornictwa przemysłowego, której swoją nazwę zawdzięczał nieistniejący już zakład przemysłu dziewiarskiego „Wanda”. Upamiętniono także Helenę Rzadkiewiczową (szyld przy Liceum im. E. Plater) – założycielkę 7-klasowej Szkoły Realnej dla dziewcząt – i Małgorzatę Woźniak (szyld przy al. Mireckiego) – założycielkę pierwszej w Sosnowcu odlewni stali. Szyld Wandy Telakowskiej na ul. Małachowskiego w Sosnowcu mat. prasowe Trasa „O” to działaczki ruchu oporu. Otworzyła ją Michalina Konieczna (szyld na placu Stulecia) – ur. w 1896 roku w Sosnowcu, działaczka społeczna, członkini Związku Orła Białego i łączniczka Armii Krajowej, rozstrzelana w 1942 roku w Oświęcimiu i Anka Kowalska (szyld na ul. Małachowskiego) – pisarka, działaczka opozycyjna w okresie PRL. Kilkadziesiąt billboardów na czterech trasach w Sosnowcu – Dzięki współpracy stowarzyszenia z muzeum i gminą Sosnowiec szlak zostanie wpisany w mapę i ofertę turystyczną miasta, a wymienione instytucje zajmą się jego utrzymaniem po zakończeniu realizacji projektu, co zapewni inicjatywie trwałość. Do tej pory na czterech trasach szlaku rozmieszczono 7 szyldów znaczących sosnowiczanek. Planuje się, iż docelowo na 4 trasach szlaku rozmieszczonych zostanie ok. 40 billboardów – mówi Halina Sobańska. – Mówimy tylko o Sosnowcu. Bowiem stowarzyszenie planuje objąć „Szlakiem” także inne miasta Zagłębia – dodaje pani prezes. REKLAMA W ramach trwającego „Sosnowieckiego Tygodnia Kobiet z Lewicą” w środę odbędzie spacer „Zagłębiowskim Szlakiem Kobiet. Stacja Sosnowiec”. Początek o godzinie 15.30 na placu Stulecia.