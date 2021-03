Polityk Koalicji Obywatelskiej uważa, że za niepełnosprawnością często kryją się krzywdzące stereotypy, które nie pozwalają nam się poznać. – Szufladkujemy ludzi. Odtrącamy, bo uważamy, że tak jest łatwiej. Robimy tak z niewiedzy, a czasem i ze strachu. Jak bardzo jest to niesprawiedliwe widzę na przykładzie młodych ludzi, których zaprosiłem na praktyki do mojego biura poselskiego. To osoby, które wywodzą się z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. To świetna placówka. Jedna z najlepszych w naszym kraju. Cieszy się tak dużą popularnością, że wkrótce konieczne będzie poszukanie w Sosnowcu miejsca, w którym będzie mogła zwiększyć swoje lokalowe możliwości - mówi poseł.

Karolina i Karol na praktykach

- Doświadczona, a zarazem chętna do nauki i wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka kadra tej szkoły pomogła wielu osobom niepełnosprawnym. Niestety nawet najlepsza edukacja zda się na nic, gdy po opuszczeniu szkolnych murów młodzi ludzie są pozostawieni samym sobie. Nie mogą znaleźć pracy. Znowu odbijają się od muru niezrozumienia. Zapominają to, czego się nauczyli – mówi Mateusz Bochenek.

Do jego biura poselskiego trafili na praktyki Karolina i Karol. – Karolina ma zespół Downa. Trudno znaleźć drugą tak rzetelną osobę. Gdy stawia się przed nią jakieś zadanie, to potrafi mu się oddać bez reszty. Nic nie potrafi jej rozproszyć. Jej pomoc jest nieoceniona – zaznacza poseł, który teraz chce dać sobie, ale i każdemu chętnemu szansę, zbliżenia się do świata głuchoniemych.

Mateusz Bochenek zaprasza do udziału w kursie języka migowego mat. prasowe

– To wartościowi ludzie, do których wielu z nas nie chce się nawet zbliżyć. Przeszkodą staje się strach przed tym, że pozostaniemy niezrozumiani. Nauczenie podstaw języka migowego nie jest trudne. To powinna być umiejętność niemal powszechna. Tak, jak umiejętność przeprowadzenia na ulicy akcji ratującej czyjeś życie. Nigdy nie wiadomo czy osoba niesłysząca nie będzie potrzebował naszej pomocy. A może to my, słyszący, będziemy musieli szukać u takiej osoby wsparcia? – zastanawia się poseł, który zaprosił do współpracy nauczyciela i tłumacza języka migowego.

W przyszłym tygodniu – w poniedziałek, środę i piątek – każdy chętny będzie mógł wziąć udział w internetowym kursie języka migowego. Zgłaszać można się telefoniczne lub mailem. Szczegóły znajdziecie na profilu FB Mateusza Bochenka.

– Mam nadzieję, że chętnych nie zabraknie. Warto być otwartymi i wrażliwymi na innych – kończy poseł.