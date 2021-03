– Ta akcja zaczęła się od telefonu z domu dziecka przy ul. Koszalińskiej w Sosnowcu. Opowiedziano mi, że w całym ośrodku tylko jeden pięciolatek nie ma roweru i jest mu z tego powodu bardzo smutno. Zacząłem pytać wśród swoich znajomych, czy ktoś nie mógłby w tej sprawie zaradzić. Rower dla chłopca zaraz się znalazł, ale szybko okazało się, że dzieci, które wyczekują na rower, jest znacznie więcej – opowiada radny, który podzielił się tą informacją na Facebooku.

– Sezon na rowerowe wycieczki dopiero się zaczyna. Mój post sprawił, że wiele osób przypomniało sobie o zapomnianych, zakurzonych rowerach, które trzymają w piwnicach, garażach czy na balkonach. Rozdzwoniły się telefony. Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź... Ciągle odzywał się ktoś, kto chciał oddać swój rower dla innego dziecka – mówi radny, który wsiadł do auta i ruszył w „rowerową” trasę, żeby pozbierać dary.

Rowery dla dzieci muszą być bezpieczne

– Rowerów uzbierało się kilkanaście. Zgłaszali się nie tylko dobrzy ludzie z Zagłębia Dąbrowskiego. Dwa rowery wpakował do auta i przywiózł mieszkaniec Radzionkowa – dodaje.

Niektóre rowery wymagają niewielkich napraw. – To naprawdę żaden problem. Jeżeli z czymś nie mogę sobie poradzić sam, to zawsze mogę liczyć na pomoc znajomego, który zna się na tym znacznie lepiej. To zazwyczaj niewielkie naprawy. Trzeba wymienić dętkę, wyregulować hamulce, usunąć zabrudzenia lub rdzę. Rowery rzecz jasna nie są nowe, ale muszą być w pełni sprawne, czyli bezpieczne – zaznacza Damian Żurawski.

REKLAMA

– Dzieciaków, które czekają na rowery, na pewno nie zabraknie. Dwa – najmniejsze rowerki – przekażę do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia przy ul. Szymanowskiego w Sosnowcu. Na pewno umilą czas maluchom, które tam przebywają. W garażu jest jeszcze trochę wolnego miejsca, więc jeżeli ktoś chce oddać swój niepotrzebny już rower, to zapraszam – zachęca radny.