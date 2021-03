Utrudniony wjazd w ulicę Małachowskiego w Sosnowcu. Remont ruszył na dobre

Aby umożliwić kierowcom dostęp do podziemnego parkingu na 50-metrowym fragmencie ulicy Małachowskiego do bocznej odnogi al. Zwycięstwa wprowadzono ruch dwukierunkowy. Zatem dojazd do podziemnego parkingu możliwy jest jedynie poprzez boczną odnogę al. Zwycięstwa.

Torowisko powstające na fragmencie ulicy Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja wybudowane będzie w nowoczesnej konstrukcji płyt prefabrykowanych z elastycznym montażem szyn w komorach z wykorzystaniem mas zalewowych. Zmodernizowany zostanie też m.in.: układ zasilania, sieć trakcyjna i system oświetlenia ulicznego, a przebudowa obejmie również przystanek i instalacje podziemne.