Kilka lat temu Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu zmieniło nazwę na Sosnowieckie Wodociągi. Firma ma też nowe logo. Teraz przyszedł czas na konkurs i zaprojektowanie maskotki, czyli pluszowego ambasadora przedsiębiorstwa. Na zwycięzcę konkursu czeka Fiat 500, ale tym razem nie chodzi o samochód, ale o elektryczną hulajnogę Fiat 500!

– Jeśli chodzi o ekologię, to dzieci są doskonałymi nauczycielami, często to właśnie najmłodsi uczą nas dorosłych, jak oszczędzać wodę czy poprawnie segregować śmieci. Dlatego właśnie do najmłodszych adresujemy nasz konkurs „Złap pisaka, zaprojektuj pluszaka” – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.