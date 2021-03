Organizatorką akcji jest sosnowiczanka Marta Rubik, którą tak irytowały śmieci wokół Stawików, że zwróciła się z tym problemem do prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego. Prezydent przekierował ją do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zapewnił wsparcie.

Chętni do sprzątania powinni stawić się w punkcie zbiórki, który znajdzie się obok bramy Stadionu Ludowego. Tam będzie można odebrać worki i rękawiczki niezbędne do pracy.

Stawiki w Sosnowcu DAWID CHALIMONIUK

MOSiR informuje, że zbierający będą się koncentrować przede wszystkim na zielonym terenie między stadionem, a kąpieliskiem. W tym miejscu wytyczono w lutym park linowy. Za projekt, jak i realizację inwestycji przy Stadionie Linowym, odpowiadała firma Polskie Parki Linowe z Wieliczki. W tym miejscu powstały dwie trasy. Łatwiejsza dla dzieci oraz trudniejsza – dla starszych – typu standard. Na łatwiejszej trasie znajduje się 18 przeszkód, a ścieżka prowadzi około 2,5 metra nad ziemią. Na trudniejszej trasie jest do pokonania 19 przeszkód. Trasa „junior” ma długość 146,5 metra, a „standard” 181 metrów. Najdłuższy zjazd na tyrolce to 47 metrów. Nie podano jeszcze daty uruchomienia nowej atrakcji w Sosnowcu.

Po wypełnieniu worka śmieciami trzeba go odnieść do punktu zbiórki. MOSiR apeluje, żeby ze względu na pandemię zasłaniać nos i usta maseczką oraz, żeby nie zbierać się w większa grupy. Należy też uważać na ptaki, które rozpoczęły już okres lęgowy. „(...) nie podchodźmy do nich i nie płoszmy ich” – informuje MOSiR.