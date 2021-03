Przy wjeździe do Juliusza wita nas szary, wysoki na mniej więcej pięć metrów mur, który ciągnie się wzdłuż ul. Minerów. Przed laty ten mur był znacznie niższy, z czerwonej cegły. Znajdowały się za nim tereny KWK "Kazimierz-Juliusz" i Ruch II. Z czasem teren przejął Katowicki Węgiel, który uzdatnia tutaj górniczy miał. Polega to na mieszaniu miału o różnym stopniu kaloryczności, tak żeby uzyskać surowiec wykorzystywany docelowo przez elektrownie.

Obecnie na placu nie ma dużo miału, ale miejscowi opowiadają, że szczególnie latem są takie dni, że surowca jest tak wiele, iż spacerując po osiedlu, widać ponad murem zarysy jeżdżących po węglu maszyn. – Wtedy plac zabaw i siłownia, które znajdują się zaraz za murem, są czarne od pyłu. Ten pokrywa okna, parapety, samochody, a także nasze płuca – mówią.

Maska na Święto Ziemniaka

Juliusz to także problem odorowy. Gdy zawieje od strony miejskiego wysypiska śmieci, to nie pomoże nawet zamykanie okna. Miejscowy wspominają dzień, gdy na Święto Ziemniaka przyjechali na Juliusz prezydent Arkadiusz Chęciński i poseł Mateusz Bochenek. Wręczono im wtedy maski przeciwpyłowe, żeby czuli się bardziej komfortowo.

Grupka społeczników z Juliusza przygotowała nawet gadżety, które wskazują na śmierdzący problem dzielnicy. To postać Odorka, czyli człowieka z maską gazową na twarzy.

Problem Juliusza to również sąsiedztwo firmy CTL Logistic. Można przejechać przez osiedle i nawet nie zauważyć, że tak olbrzymie przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność tuż obok. Wystarczy jednak wdrapać się na nasyp, który pozostaje po demontowanej właśnie wąskotorowej kolejce piaskowej, żeby zobaczyć niecodzienny krajobraz. To olbrzymia dziura, która powstała po wydobyciu piasku. Jej duża część – od strony trasy S1 – jest już zasypana i zrewitalizowana. W tym miejscu powstało jedno z największych centrów logistycznych w Europie.

800 tirów na dobę

Miejscowi z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy spod żółtego piasku biła woda, która zamieniała się w urokliwe rozlewiska. Przed laty był plan, żeby całe wyrobisko zalać wodą i utworzyć tutaj olbrzymi zalew. Dziś już nikt o tym nie myśli. W ziemi jest za dużo odpadów, których pochodzenie budzi duże wątpliwości i niepokój. Podczas jednego ze spotkań nieistniejącej już rady dzielnicy jedna z osób – która przed laty była kierowcą – opowiadała, że zwoziła w to miejsce m.in. odpady ze szpitali zakaźnych.

Dwa lata temu głośno było o proteście mieszkańców Juliusza. Byli zaniepokojeni z dwóch powodów. CTL zaczął wtedy zasypywać wyrobisko od strony ul. Minerów. Dzielnicę zablokował z dnia na dzień sznur ciężarówek. Doliczono się 800 tirów na dobę.

Miejscowi wskazywali również, że do wyrobiska trafiają "podejrzane substancje" – przede wszystkim czarna maź. CTL wyjaśniał, że to pył zmieszany z wodą. Kolejne, wojewódzkie kontrole nie wykazały, żeby firma łamała przepisy. Ciężarówki dalej więc jeżdżą z pyłami, ale miejscowy wygrali tyle, że już nie pokonują trasy przez ich dzielnicę.

Radny apeluje o skrzyżowanie

Tę drogę pokonują natomiast auta zmierzające do wysypiska śmieci. Właśnie trwa budowa nowej komory, która ma służyć miastu przez kilkadziesiąt lat.

– Pod warunkiem, że nie będą tu zwodzić śmieci spoza Sosnowca. Po rejestracjach samochodów widzimy, że jeżdżą do nas odpady z całej Polski – mówią. – Widzieliśmy auta z Nowego Sącza, z Nowego Targu czy z ubojni drobiu w Olsztynie – wyliczają.

CTL też nie chce się zatrzymać. Firma wystąpiła do miasta o przedłużenie dzierżawy kolejnej działki, z której chce pozyskiwać piasek. Miasto zyska na tym raptem 3 tys. zł rocznie. – CTL tymczasem zbliża się do osiedla. W miejscu, gdzie jeszcze tydzień temu można było natknąć się na sarny czy zające, trwa już równanie terenu. Jeszcze kilka dni temu rosły tutaj bzy. Teraz już nie ma po nich śladu – wskazują mieszkańcy.

O przyszłość dzielnicy, a także o to, jak można pomóc mieszkańcom, zapytaliśmy radnego Jacka Dudka. – Zapylenie, problem odorowy, zbyt duże natężenie ruchu. Wszystko to potwierdzam. Na Juliuszu mieszka wiele osób z małymi dziećmi, a także osoby w podeszłym wieku, górniczy emeryci. Wszyscy oni oczekują ciszy i spokoju, których niestety nie mają. Mnie także razi, że plac zabaw znajduje się tuż przy murze, za którym sortuje się węgiel. Wielokrotnie też mogłem się przekonać o dokuczliwości odoru ze składowiska odpadów. Podwyższenie składowiska śmieci z czasem może tylko ten problem nasilić. Od lat apeluję do prezydenta o przebudowę skrzyżowania ulic Minerów, Wileńskiej i Łukasiewicza. Duży ruch samochodów ciężarowych, brak zatoczek autobusowych i bliskość przejazdu kolejowego powodują, że skrzyżowanie w godzinach szczytu jest trudne do pokonania – podkreśla.

– Pamiętam swój jesienny spacer wzdłuż wyrobiska kopalni. Piasek stał się obecnie bardzo cennym surowcem, więc się tak bardzo nie zdziwiłem, że kopalnia mocno poszerzyła swój obszar eksploatacji także od strony granicy z Jaworznem. Też pamiętam czasy, gdy w niecce wyrobiska pojawiały się małe stawy z czystą wodą, w których można było się ochłodzić, i liczne kanały, w których było mnóstwo ryb. Żal, że nie udało się zrealizować pomysłu, który zakładał, że w tym miejscu powstanie piękny zalew. Bliskość wód Białej Przemszy dawała taką możliwość. Dziś to już niestety niemożliwe z powodu składowanych w pobliżu odpadów komunalnych – mówi Jacek Dudek.

Mieszkańcy Juliusza chcą tężni, ścieżki spacerowej i nasadzeń

Mieszkańcy Juliusza zwracają uwagę, że chociaż teren wokół ich dzielnicy jest tak cenny dla miasta i CTL, to oni w zamian dostają niewiele. Wspominają, że chcieliby tężni solankowej, ścieżki spacerowej poprowadzonej nasypem demontowanej kolei wąskotorowej, nasadzeń drzew w miejsce tych, które wycięto, wyznaczając działki budowlane przy ul. Objazdowej. – Czy miasto, podpisując z CTL umowę o dzierżawie gruntu, nie może zawrzeć w niej zapisów o inwestycjach tej firmy na rzecz Juliusza? – pytają.

– To dobry pomysł. Tym bardziej że pieniądze, jakie miasto zyska dzięki dzierżawie kolejnej działki pod piaskową eksploatację, są dla gminy praktycznie niezauważalne. Liczę, że uda nam się mądrze zaplanować rekultywację terenów, które wciąż na to czekają. Część powinna wrócić do miasta jako tereny zielone i służyć mieszkańcom. Inne – te bliżej trasy S1 – powinny zostać w przyszłości przeznaczone pod tereny inwestycyjne – kończy radny.