Radny kilka dni temu napisał na Fb, że ma „nietypowe ogłoszenie”. „Mam wóz? Chyba raczej MAMY! Gdy zakończymy odrestaurowanie tej bryki, ogórek będzie... do Waszej dyspozycji. Co to znaczy? To znaczy, że gdy będzie potrzeba by coś przewieźć, odebrać w regionie to zgłaszacie się do mnie i wynajmujecie bolida. Za ile? Za symboliczne 10 złotych, które wędruje na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Ostrzegam: Jeśli ktoś pożyczy bolida na zawsze to cała Polska znajdzie go w 10 minut” – napisał.

Każdy mieszkaniec Sosnowca będzie mógł wypożyczyć auto – Auto dostałem, a właściwie kupiłem od znajomego z Dąbrowy Górniczej. Podpisaliśmy bowiem umowę na kwotę 1 złotego. W mojej działalności charytatywnej często muszę przewieźć coś cięższego, albo w większych ilościach. Dla mnie to nie problem, ale przeglądając internetowe komentarze, czy stronę „Spotted Sosnowiec”, często widziałem ogłoszenia, albo prośby ludzi, którzy szukali auta do przewiezienia sprzętu AGD, łóżka, czy do przeprowadzki. Nasz bus świetnie się do tego celu nada, a przy tym przysłuży się jeszcze bezdomnym zwierzętom – opowiada. Czytaj także: Mieszkanka Sosnowca postanowiła oddać wózek dla dziecka. Z miejsca pojawili się naśladowcy Auto zanim wyjedzie na zagłębiowskie drogi, przejdzie gruntowny przegląd w Skoda Auto Śliwka. – Bardzo jestem im wdzięczny za pomoc. Bezpieczeństwo to podstawa – mówi Łukasz Litewka, który zastanawia się jeszcze nad nazwą dla „ogórka”. – Pojawia się wiele propozycji. Niektórzy internauci chcą wkomponować w nazwę moje nazwisko. Na to na pewno jednak się nie zgodzę. Mnie po głowie kołaczą się raczej słowa „Zagłębiak” i „pomoc”. Mamy jeszcze kilka dni na decyzję, bowiem wciąż nie jest przesądzone, kto dokona renowacji naszego busa. Mamy dwie opcje, a obie są niezwykle atrakcyjne. Auto na pewno będzie wyjątkowe i rozpoznawalne – podkreśla.