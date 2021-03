„Drodzy Sympatycy naszego Klubu. Po kilku burzliwych miesiącach nadszedł moment, w którym musimy Wam przedstawić sytuację, w jakiej znajduje się obecnie nasz Klub. Kilka problemów, jakie nałożyły się niemal jednocześnie, spowodowały, że istnieje wiele przesłanek ku temu, że duma piłkarska miasta Dąbrowa Górnicza, najwyżej usytuowany w piłkarskiej hierarchii Klub KS Unia Dąbrowa Górnicza, nie wystartuje w sezonie 2021/2022, a co także prawdopodobne, nie dokończy obecnych rozgrywek i w 100-lecie swojego istnienia zniknie z piłkarskiej mapy Polski. Chcieliśmy uniknąć tej sytuacji i robiliśmy wszystko, aby do takiej publikacji nie doszło, jednak wykorzystując już wszelkie pomysły, nie mamy żadnych innych alternatyw jak stworzenie niniejszego oświadczenia...” – piszą działacze.

Pismo do prezydenta bez odpowiedzi

„Wraz z końcem minionego roku miało miejsce Walne Zebranie Członków, na którym rozszerzono Zarząd Klubu. Miało to stanowić podstawę do szukania nowych możliwości dla rozwoju Klubu i wniesienie świeżej krwi do Klubu. Zarząd Klubu deklarując swoje wsparcie liczył się z tym, że sytuacja jest trudna i praca będzie w pełni wolontariacka. Przez prawie już cztery miesiące obecnie funkcjonujący Zarząd szczegółowo analizował sytuację finansową klubu i poszukiwał wszelkich dostępnych możliwości, prowadząc rozmowy i negocjacje z wszystkimi dotychczasowymi podmiotami, które wspierały nasz Klub. Obecnie jednak wyczerpał wszystkie możliwości na zbudowanie budżetu, który pozwala myśleć o przyszłości Klubu w perspektywie pełnego kalendarzowego roku 2021.

Na ten fakt złożyły się dwa główne czynniki. Dotychczas ogromne zaangażowanie przede wszystkim dwóch dużych firm sponsorujących nas, gwarantowało utrzymanie na poziomie IV ligi. Jednak teraz wycofanie się jednego z kluczowych sponsorów pcha nas w stronę podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości klubu.

REKLAMA

Kolejnym powodem, który nawarstwił nasze problemy, jest wysokość dotacji miejskiej, która nie wystarcza na utrzymanie Klubu na poziomie IV ligi. Nasz Klub na 100-lecie istnienia, otrzymał dotacje w wysokości 55 000 zł, podczas, gdy wnioskowana przez nas kwota wynosiła ponad 200 000 zł, co nie jest żadnym wymysłem Zarządu, lecz odzwierciedla rzeczywiste potrzeby Klubu na tym szczeblu rozgrywkowym. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że sytuacja pandemiczna w Polsce może być przyczynkiem do wielu cięć budżetowych w samorządach, jednak fakty, które omawiamy w kolejnych zdaniach powodują, że w kontekście wysokości dotacji argument ten nie powinien stanowić właściwego wytłumaczenia. Dla porównania drużyny IV-ligowe w innych gminach regularnie otrzymują środki podobne do tych, o jakie wnioskował Zarząd naszego Klubu, co może świadczyć o realnych wymaganiach finansowych IV-ligowych zespołów. Jednocześnie, ogromne zdziwienie budzi fakt, że w Dąbrowie Górniczej, kluby występujące w ligach niższych (klasa okręgowa, A klasa) otrzymały większe dotacje niż nasz Klub, mimo że ich potrzeby są nieporównywalnie niższe. W związku z powyższym, wystosowaliśmy do Marcina Bazylaka – prezydenta Dąbrowy Górniczej oficjalne pismo, którego treść załączamy do niniejszego oświadczenia. Czynimy to zwłaszcza dlatego, że do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi.

Unia Dąbrowa Górnicza prosi o wsparcie

Od sezonu 2014/2015, w którym nasz Klub wywalczył awans do klasy okręgowej, nieustannie pniemy się w górę. Po rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 zajmowaliśmy miejsce na podium rozgrywek IV ligi, zdobywając jednocześnie jako pierwsi w historii rozgrywek dwukrotnie z rzędu Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Sosnowiec, co dało nam możliwość dalszego reprezentowania Miasta na szczeblu wojewódzkim.

REKLAMA

Dzięki zaangażowaniu wielu osób stworzyliśmy w ciągu ostatnich 5 lat w Dąbrowie Górniczej, najlepiej (naszym zdaniem) funkcjonujący i z pewnością mający najwięcej członków klub sportowy w Dąbrowie Górniczej. Zawsze podkreślaliśmy, że podstawą, na której chcemy budować klub sportowy, są ludzie i infrastruktura klubu. Wynik sportowy jest wypadkową zaangażowania ludzi i właściwej organizacji, ale fundamentem tej „konstrukcji” jest infrastruktura i finanse. Informujemy, że na tę chwilę będzie nam niezwykle ciężko dokończyć bieżący sezon. Sezon, w którym mamy realną szansę na wywalczenie awansu do III ligi.

Podsumowując, pragniemy prosić wszystkich sympatyków, mieszkańców miasta i ludzi dobrej woli o jakiekolwiek wsparcie finansowe, a firmy, które zechciałyby pomóc nam w 100-lecie naszego istnienia, zapraszamy do szerokiej współpracy.

Jednocześnie pragniemy przeprosić za zaistniałą sytuację wszystkich kibiców i sympatyków Klubu. Musimy jednak podkreślić, że zarówno zawodnicy na boisku, jak i Sztab Szkoleniowy oraz Zarząd Klubu poza nim, dają z siebie wszystko, ale biorąc wszystko powyższe pod uwagę, to nie jest wystarczające. Dziękujemy i liczymy na Was”

Zarząd Klubu KS Unia Dąbrowa Górnicza