Ankietę skierowaną do mieszkańców Sosnowca przygotowali Agnieszka Stefaniak-Zubko, autorka pomysłu PsiLądek Dobrej Zabawy, który zwyciężył w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Sosnowcu w dzielnicy Stary Sosnowiec oraz Daniel Przyjemski, autor projektów w budżecie obywatelskim dla Starego Sosnowca, osiedla Piastów, w tym m.in. osiedlowego skweru wypoczynkowego przy ul. Kordonowej oraz budowy siłowni plenerowej na skwerku przy bibliotece.

„Mamy swoje pomysły na urządzenie tej przestrzeni, ale bardzo zależy nam również na Waszej opinii. Szczególnie, że mieszkańcy na Starym Sosnowcu dotąd niezbyt chętnie angażowali się w głosowanie na rzecz Budżetu Obywatelskiego. Mamy nadzieję, że nasze »mini konsultacje« zachęcą Was do działania, a potem oddania głosu na rzecz swojej dzielnicy” – zwracają się do mieszkańców.

Stary Sosnowiec ma pomysły w ramach budżetu obywatelskiego

– W zeszłym roku Stary Sosnowiec zajął niechlubne ostatnie miejsce pod względem frekwencji w głosowaniu na projekty z Budżetu Obywatelskiego (8,5 proc.). Co ciekawe sąsiednie Milowice były aż nad wyraz aktywne (21,3 proc.) i zajęły w tym zestawieniu pierwsze miejsce. Z jednej strony patrzymy z Danielem w stronę Milowic trochę z zazdrością, a z drugiej planujemy zmobilizować mieszkańców naszej dzielnicy. Stąd pomysł, aby przed złożeniem projektu, najpierw po prostu zapytać ich o zdanie. Może nie angażują się w głosowanie, bo nie znajdują w propozycjach projektów, pomysłów, które im się podobają albo nie odpowiadają one im potrzebom. Oddajemy mieszkańcom głos i czekamy na opinie do 15 kwietnia. Potem z przyjemnością podzielimy się informacjami, które otrzymaliśmy w ankiecie – mówi Agnieszka Stefaniak-Zubko.

Pomysłów na zagospodarowanie tego miejsca nie brakuje. Można oddać głos na następujące propozycje:

1. Plac piknikowy (zadbany, ogrodzony trawnik, na którym można przyjść z kocykiem, leżakiem, książką i miło spędzić czas).

2. Pętla dla rolkarzy wokół skwerku (asfaltowa, oznakowana trasa do jazdy na rolkach).

3. Ogród literacki (niewielki, zielony skwerek w sąsiedztwie biblioteki, gdzie na ławkach, leżakach można zatopić się w lekturze, a z tablic informacyjnych dowiedzieć się ciekawostek o związanych z regionem pisarzach i artystach).

4. Wielka, żywa choinka (mieszkańcy dzielnicy mogliby gromadzić się wokół niej np. w okresie świątecznym, by wspólnie spędzić czas)

5. Siłownia plenerowa (urządzenia do ćwiczeń dla całej rodziny).

6. Można też zgłosić swoją własną propozycję...

PsiLądek Dobrej Zabawy w Sosnowcu powstanie w tym roku

Warto również dodać, że w drugim kwartale 2021 roku ma ruszyć budowa PsiLądka Dobrej Zabawy, czyli realizacja pomysłu, który zwyciężył w ubiegłorocznej edycji BO. Plac zabaw dla psów powstanie przy ul. Królewskiej. To będzie także miejsce spotkań miłośników zwierząt oraz szkoleń z behawiorystami.

– Jestem już po uzgodnieniach projektu z urzędem miejskim. Teraz czekamy na ogłoszenie przetargu, a z tego, co wiem, przewidziano go w drugim kwartale tego roku. Jak zapewniali mnie urzędnicy, do jesieni mieszkańcy i ich psy powinni móc korzystać z wybiegu. Gdy już powstanie, pomyślimy również o organizacji zajęć z psimi behawiorystami, tak aby wszyscy chętni mogli nauczyć się jak wartościowo spędzać czas ze swoimi psami i lepiej je rozumieć – mówi Agnieszka Stefaniak-Zubko.