Zima dała mocno się we znaki sosnowieckim drogom i ulicom. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu od kilku tygodni prowadzi prace naprawcze, ale mieszkańcy wciąż zgłaszają nowe dziury.

Radny Paweł Wojtusiak zaproponował mieszkańcom, żeby zgłaszali mu (za pośrednictwem Facebooka), gdzie nawierzchnia wymaga remontu. Podał również numer telefonu, który należy do MZUK-u (501 456 203), pod którym również można sygnalizować drogowe problemy.

Uszkodzona nawierzchnia przy ul. Lipowej w Sosnowcu arch. czytelnika

Sosnowiec "łatany" po zimie

– Na Środuli, gdzie mieszkam, połatano ulice: Kossaka, Grottgera, Okrzei, Chełmońskiego, Północną, Goszczyńskiego, Pola i inne... – mówi radny, który w czwartek objeżdżał ulice Sosnowca, żeby zweryfikować zgłoszenia mieszkańców.

– Zdarza się, że ktoś zgłasza problem, który już został rozwiązany. Tak było ostatnio z dzikim wysypiskiem śmieci przy ul. Kolejowej, gdzie MZUK dotarł, zanim mieszkańcy zadzwonili w tej sprawie – mówi Paweł Wojtusiak.

Radny przyznaje, że łatanie dróg to rozwiązanie tymczasowe, które rzecz jasna go "nie zachwyca". – Oczywiście, że wymarzonym rozwiązaniem byłyby kompleksowe naprawy uszkodzonych – nie tylko po zimie – nawierzchni. To jednak nie jest możliwe. Nie wszędzie, nie w jednym momencie. Trzeba więc skupić się na remontach cząstkowych, tam gdzie wymaga tego sytuacja, a z czasem zabrać się za grubsze remonty – mówi radny, który przyznaje, że ostatnia zima zostawiła po sobie na drogach Sosnowca duże spustoszenie. – Tak źle nie było już dawno. Trudno dziwić się mieszkańcom, że narzekają. Warto jednak docenić pracę MZUK-u, który sukcesywnie rozwiązuje dziurawy problem – zaznacza Paweł Wojtusiak, który dodaje, że w tym roku – gdy mowa o Środuli – planowana jest wymiana całej nawierzchni przy ulicy Ujejskiego.

Otoczarnia MZUK-u w Sosnowcu pracuje pełną parą

Dodajmy, że prace remontowe mogą być wykonywane przy sprzyjającej pogodzie. Najlepiej, żeby było sucho i ciepło. W bazie MZUK-u przy ul. Plonów pracuje otaczarnia, która przygotowuje mieszankę mineralno-asfaltową używaną do wypełniania ubytków. Na drogi wyjeżdża również "remonter", czyli urządzenie, która wypełnia ubytki materią gresowo-emulsyjną.