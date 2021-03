Planty w Dąbrowie Górniczej zmienią się z pomocą mieszkańców

"Rodzinne planty" to projekt, który zwyciężył w zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Zielona przestrzeń w Dąbrowie Górniczej zmieni się za 4,1 mln zł. Pierwszym etapem realizacji zadania są konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany zostanie projekt zagospodarowania tego terenu pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową.

Opinie, które miasto zebrało do tej pory, pokazują, że mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają wiele ciekawych pomysłów dotyczących przyszłości plant. Dla większości to przede wszystkim miejsce do spacerów i odpoczynku. Wiele osób oczekuje także w tej przestrzeni miejsc do aktywnego spędzania czasu, placów zabaw dla dzieci, infrastruktury dla psów.