Pompa ciepła to odnawialne źródło energii, które wytwarza ciepło z powietrza. Odbywa się to w sposób przyjazny dla środowiska, jednocześnie pozwalając zmniejszyć koszty ogrzewania. Cały system, żeby działać sprawnie, potrzebuje niewielkiej ilości prądu. Wykorzystanie ciepła z powietrza atmosferycznego to najtańszy sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne - właściciele domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Dofinansowanie nie będzie przyznane na wymianę ekologicznego systemu ogrzewania, dotyczy jedynie likwidacji kotłów na paliwa stałe (poniżej 4. klasy) i zastąpienie ich pompą ciepła.