– Jeśli nasi mieszkańcy znają osoby, które mogą spędzić samotnie święta lub są w trudnej sytuacji życiowej, to prosimy o kontakt – mówi Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca.

Śniadanie Wielkanocne to wspólna akcja organizowana przez Sosnowiec i Fundację Wolne Miejsce. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju w tym roku paczki ze świątecznymi przysmakami zostaną rozwiezione przez wolontariuszy bezpośrednio do osób potrzebujących. – Czekamy na zgłoszenia pod numerem: 517-989-813. Infolinia jest czynna w godzinach 9-17. Czekamy także na wolontariuszy, by sprawnie rozwieźć posiłki – dodaje Anna Jedynak.