Pana Marcina spotykamy z przy ul. Białostockiej w Sosnowcu. Towarzyszy mu Łukasz Litewka, radny, który rozkręcił całą akcję. – Za pośrednictwem znajomych dowiedziałem się, że jest w Sosnowcu człowiek, który mi pomoże. Nie znałem wcześniej pana Łukasza, ale od do słowa i okazało się, że zapalił się do tego pomysłu. Zaprosił do Sosnowca i zapewnił, że pomoże w rozdaniu ziemniaków – mówi Marcin, który ma gospodarstwo rolne w Jakubowicach. Uprawia ziemniaki, marchew, pietruszkę i zboża.

Marcin, rolnik z Jakubowic przyjechał do Sosnowca rozdać ziemniaki arch. GW – Mam stałych odbiorców. To przede wszystkim restauracje, domy weselne. Jak wiadomo, ta branża mocno cierpi z powodu pandemicznych obostrzeń. Nie odbierają ode mnie tyle produktów co wcześniej. Nie mam więc komu ich sprzedać – mówi rolnik. Czytaj także: Każdy mieszkaniec Sosnowca będzie mógł wynająć "ogórka" za dychę. Zysk zasili schronisko dla zwierząt Na Białostockiej pod czerwonego transportera załadowanego 10-kilogramowymi workami ziemniaków podchodzi pani Magda, który przyszła z synem Julkiem. – A wrzuci mi pan worek do bagażnika? – pyta pana Marcina. Ten rzecz jasna ochoczo łapie za worek i po chwili odchodzi. – Proszę, tu są pieniądze. Nie chcę nic za darmo. Chcę pomóc – podkreśla kobieta. Pani Magda z synem Julianem przyjechali na Białostocką po ziemniaki od rolnika z Jakubowic arch. GW Rolnik ze świętokrzyskiego rozdaje ziemniaki w Sosnowcu – Właściwie nikt nie bierze ziemniaków za darmo. Jeden da kilka złotych, inny pięćdziesiąt. Początek był trudny. Ruszyliśmy w Sosnowiec wcześnie rano i przesadziliśmy z porą, bo jednak wiele osób jeszcze wtedy spało. Z każdą godziną akcja nabiera jednak rozpędu. Na swoim profilu na FB udostępniłem swój numer telefonu. Każdy może zadzwonić i poprosić o worek ziemniaków. Jak trzeba, to z dostawą pod drzwi. Zwracają się do nas starsze osoby, kobiety w ciąży. Nie mogę pozwolić, żeby dźwigały worki. Tak to się robi – mówi Łukasz Litewka i zarzuca na plecy kolejny worek. REKLAMA Rolnik z Jakubowic przyznaje, że wcześniej bywał w Sosnowcu tylko przejazdem. – Nie spodziewał się, że aż tak wiele osób będzie chciało mi pomóc. Przywiozłem dziesięć ton ziemniaków. Będziemy jeździć z nimi po Sosnowcu przez cały dzień. W podobnej sytuacji do mnie jest wielu rolników. Musimy sobie pomagać... Co nam zostało – mówi pan Marcin. Łukasz Litewka zdradza, że są również hurtowi odbiorcy ziemniaków. – Teraz jedziemy do Mysłowic. Prezydent Wójtowicz zamówił dwie tony. W drogę... – mówi. Wcześniej dwie tony trafiły również do noclegowni dla bezdomnych.