– Od kilkunastu lat mamy zapisany w regulaminie punkt o książce dostępnej na telefon, ale „Książka na święta” to inny, mniej sformalizowany pomysł – mówi Paweł Duraj, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

Z bibliotecznych zasobów został wyodrębniony zbiór kilkuset książek pochodzących z darów oraz kilkaset gazet, które dostępne są do wypożyczenia bez zbędnej biurokracji. – Sądzimy, że coś do poczytania pomoże nieco oderwać się od trudnej rzeczywistości, zwłaszcza podczas świąt, które wiele osób z powodu pandemii spędzi samotnie lub w bardzo wąskim gronie, bez najbliższych. Dostarczenie i odbiór bierzemy na siebie, książki i prasa mają przynieść czytelnikowi komfort, a zdajemy sobie sprawę, że wiele osób może bać się wyjścia z domu. Z naszym pomysłem zwracamy się zwłaszcza do osób opiekujących się starszymi lub samotnymi – mówi Duraj.