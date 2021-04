O mieszkańcach Sosnowca, którzy znaleźli psiaka do adopcji, a nie mają go jak przetransportować do Sosnowca, napisał radny Łukasz Litewka.

– Z prośbą o informację w tej sprawie zwróciła się do mnie wnuczka starszej pary z Sosnowca. To właśnie dzięki jej pomocy udało się znaleźć Łatka. To dwuletni kundelek, który jest obecnie w Siedlcach, w klinice dla zwierząt. Seniorzy wielokrotnie kontaktowali się z placówką. Chcą przygarnąć Łatka, a klinika i schronisko wyraziły na to zgodę – opowiada Łukasz Litewka, który za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się w imieniu sosnowiczan z prośbą o "transport dla psiaka".