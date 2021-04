Loteria to jeden ze sposobów miasta na przyciągnięcie nowych, ale i zatrzymanie obecnych mieszkańców miasta, pozytywnie przyczyniając się do trendów demograficznych oraz pokazując, że warto płacić podatki właśnie w Sosnowcu.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 czerwca 2021 r. W loterii można wziąć udział, wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej i wrzucić go do urny w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Zwycięstwa 20 lub wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej loterii www.loteriapitwsosnowcu.pl. Należy pamiętać o wpisaniu w deklaracji podatkowej Sosnowca jako miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2021 r.