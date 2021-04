Mobilne punkty wystartują już w piątek, 9 kwietnia. Strażnicy miejscy oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Sosnowiec-Cieśle będą czekali na mieszkańców m.in. przy ulicy Baczyńskiego, Słonecznej, Saturnowskiej, Podjazdowej, Moniuszki, Hallera, Lotników, Żytniej i Będzińskiej. – Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie lokalizacji i godziny, w której mobilne punkty będą dostępne. Mobilne punkty będą działały również w sobotę – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Do osób potrzebujących, o ograniczonej mobilności, będą starać się dotrzeć pracownicy sosnowieckiego MOPS-u. Stałe punkty będą głównie działały od poniedziałku do piątku, ale są też takie, w których będzie można odebrać maseczkę w sobotę. Maseczki trafiły do Sosnowca z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i będą rozdawane do wyczerpania zapasów.

9 kwietnia

Patrol 1

7.30-8.30 - pawilon NETTO, ul. Baczyńskiego

8.40-9.00 - pawilon AGA, ul. Słoneczna

9.10-9.30 - pawilon LEVIATAN, ul. Saturnowska

9.40-10.40 - sklep BIEDRONKA, ul. Podjazdowa

10.50-11.50 - sklep BIEDRONKA, ul. Moniuszki

12.00- 13.00 - kompleks pawilonów przy ul. Hallera 3-7

Patrol 2

10.00-11.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Lotników

11.10-12.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Żytnia

12.10-13.10 - sklep BIEDRONKA, ul. Będzińska

10 kwietnia

Patrol 1

9.00-10.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Główna

10.10-10.40 - sklep LEVIATAN, ul. Wagowa

11.00-11.30 - kompleks sklepów, ul. Krakowska

11.45-12.45 - sklep AGA, ul. Hubala Dobrzańskiego

13.00-14.00 - pawilon KAUFLAND, ul. 11 Listopada

14.10-15.10 - kompleks pawilonów LIDL i BIEDRONKA, ul. Braci Mieroszewskich 2a, ul. Rydza Śmigłego

Patrol 2

09.00-10.00 - sklep ALDI, ul. Grota Roweckiego

10.15-10.45 - sklep LEVIATAN, ul. Bema

11.00-12.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Zwycięstwa

12.10-13.10 - sklep BIEDRONKA, ul. Kościelna

13.20-14.20 - sklep LIDL, ul. 1 Maja

14.40-15.10 – sklep BIEDRONKA, ul. Sobieskiego

Patrol 3

11.00-12.00 - pawilon KAUFLAND, ul. Mireckiego

12.10-13.10 – sklep LIDL, ul. Kierocińskiej / ul. Piłsudskiego

12 kwietnia

Patrol 1

8.00-9.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Braci Mieroszewskich (Szyb Józef )

9.10-10.10 - sklep LIDL, ul. Dmowskiego

10.20-11.20 - sklep BIEDRONKA, ul. Goszczyńskiego

11.30-12.30 - sklep LIDL, ul. Norwida

12.40-13.10 - sklep BIEDRONKA, ul. Norwida

Patrol 2

8.00-9.00 - sklep ALDI, ul. Wojska Polskiego

9.10-10.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Orląt Lwowskich

10.25-11.25 - sklep BIEDRONKA, ul. Kalinowa

11.45-12.35 - CH PLEJADA, ul. Staszica 8a

12.45-13.25 - sklep BIEDRONKA, ul. Narutowicza

13 kwietnia

8.00-9.00 - CH AUCHAN, ul. Zuzanny 22

9.20-10.20 - sklep BIEDRONKA, ul. Lenartowicza

10.30-11.00 - Kompleks pawilonów, ul. Łomżyńska

11.20-12.20 - sklep BIEDRONKA, ul. Bora Komorowskiego

12.30-13.20 - sklep ALDI, ul. Narutowicza

15.00-16.00 - pawilon KAUFLAND, ul. Mireckiego

16.10-17.10 - sklep LIDL, ul. Kierocińskiej / ul. Piłsudskiego

17.25-18.15 - sklep BIEDRONKA, ul. Podjazdowa

14 kwietnia

7.00-8.00 - sklep ALDI, ul. Grota Roweckiego

8.15-8.45 - sklep LEVIATAN, ul. Bema

9.00-10.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Zwycięstwa

10.10-11.10 - sklep BIEDRONKA, ul. Kościelna

11.20-12.20 - sklep LIDL, ul. 1 Maja

12.40-13.20 - sklep BIEDRONKA, ul. Sobieskiego

15 kwietnia

8.00-9.00 – sklep BIEDRONKA, ul. Braci Mieroszewskich (Szyb Józef)

9.10-10.10 - sklep LIDL, ul. Dmowskiego

10.20-11.20 - sklep BIEDRONKA, ul. Goszczyńskiego

11.30-12.30 - sklep LIDL, ul. Norwida

12.40-13.10 - sklep BIEDRONKA, ul. Norwida

16 kwietnia

8.00-9.00 - sklep ALDI, ul. Wojska Polskiego

9.10-10.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Orląt Lwowskich

10.25-11.25 - sklep BIEDRONKA, ul. Kalinowa

11.45-12.35 - CH PLEJADA, ul. Staszica 8a

12.45-13.25 - sklep BIEDRONKA, ul. Narutowicza

Ochotnicza Straż Pożarna Sosnowiec-Cieśle będzie dostępna w następujących lokalizacjach (poza stałym punktem w swojej siedzibie):

9 kwietnia

OSP1

16.00-17.30 - Maczki skwer Maczkowski

OSP2

16.00-17.00 - Juliusz, Spadochroniarzy 1

10 kwietnia

OSP1

9.00-10.30 - sklep BIEDRONKA, ul. Konstytucji 3

10.30-11.30 - Dańdówka, kościół przy rondzie

11.30-12.30 - sklep E.LECLERC, ul. Braci Mieroszewskich

12.30-13.30 - sklep BIEDRONKA, Goszczyńskiego

OSP2

9.00-10.30 - sklep BIEDRONKA, ul. Orląt Lwowskich42

10.30-12.00 - centrum handlowe, ul. 11 Listopada

12.00-13.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Kępa

13.00-14.00 - CH Plejada, Sosnowiec

OSP3

9.00-10.00 - sklepy spożywcze, ul. Biała Przemsza

10.00-11.00 - sklep BIEDRONKA, ul. Kalinowa

11.00-12.00 - sklep LIDL, ul. Dmowskiego 24c

12.00-13.30 - sklep Aga Klimontów, parking przy basenie.