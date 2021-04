Zanim SmogoBus wyjechał w trasę, do 10 tys. mieszkańców domów jednorodzinnych w Sosnowcu trafiły specjalne pakiety informacyjne, zawierające wiadomości o programach, z których można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca.

– Odwiedziliśmy już dwie dzielnice, w obu przypadkach mimo niesprzyjającej pogody do SmogoBusa przyszło w sumie 120 osób. Dzięki wizycie w SmogoBusie podpisaliśmy już pierwsze umowy z mieszkańcami – mówi Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.

Można pozyskać nawet 53 tys. zł dofinansowania

9 kwietnia do akcji promującej przystąpią pracownicy Tauronu Ciepło sp. z o.o. Wówczas SmogoBus zawita na Stary Sosnowiec, a dokładnie na parking przy SP 27 (ul. Grabowa 2). – Nasze działania skierowane są do mieszkańców części budynków typowanych do podłączenia w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji – podkreśla Aldona Jarominek z Tauronu Ciepło.

– Mieszkańcy mają z czego wybierać. Po raz pierwszy mogą skorzystać z programu "Stop Smog", nadal działa miejski program dofinansowujący wymianę pieca oraz program "Czyste powietrze" – podkreśla Zastrzeżyński.

Program "Stop smog" adresowany jest do najmniej zamożnych mieszkańców Sosnowca. Można w ten sposób pozyskać nawet 53 tys. zł przy zaledwie pięcioprocentowym wkładzie własnym na wymianę pieca oraz docieplenie budynku. Z miejskich funduszy na wymianę kotła można pozyskać nawet 8 tys. zł. Trzecią możliwością pozyskania wsparcia jest program "Czyste powietrze".

SMOGOBUS

9 kwietnia (piątek) – Stary Sosnowiec przy Szkole Podstawowej nr 27 (ul. Grabowa 2),

16 kwietnia (piątek) – Jęzor przy Szkole Podstawowej nr 21 (ul. Zawodzie 34).

SmogoBus będzie dostępny w godz. 12–17.