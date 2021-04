„Stowarzyszenie Uczy i Bawi i PRZYJACIELE zapraszają mieszkańców Milowic do wspólnego sprzątania dzielnicy” – czytamy na stronie poświęconej wydarzeniu.

Zbiórka o godzinie 10 przy tunelu w Ogrodzie Zabaw Dziecięcych. Każdy uczestnik otrzyma worki oraz rękawiczki, a celem już uprzątnięcie trasy pieszo rowerowej poprowadzonej dawnym nasypem kolejowym między Kaletami a Betonami.

Wojciech Nitwinko, radny pochodzący z Milowic, przyznaje, że postawa społeczników bardzo mu zaimponowała. – Zazwyczaj jest tak, że ktoś z mieszkańców dostrzega dzikie wysypisko śmieci i dzwoni z problemem do mnie lub bezpośrednio do urzędu miasta. Tutaj było zgoła inaczej. Mieszkańcy sami się zorganizowali, o wszystko zadbali, a do mnie zadzwonili z pytaniem, czy nie chciałbym się do sprzątania przyłączyć. Oczywiście, że tak! Więcej, mam nadzieję, że akcja będzie kontynuowana. Niestety mimo starań wielu osób wciąż trafiają się miejsca, które wyglądają jak śmietnik. Tego typu akcje nie tylko przywracają ład, ale jeszcze edukują. Mam nadzieję, że osoby, które śmiecą, jeżeli dowiedzą się o takiej akcji albo zobaczą zaangażowanych w nią ludzi, to potem już takiej głupoty nie zrobią – mówi radny.