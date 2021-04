Prezydent odniósł się tym samym do słów Przemysława Czarnka, ministra edukacji, który ogłosił: "Jeśli liczba zakażeń się ustabilizuje, to w przyszłym tygodniu dzieci wrócą do przedszkoli, a później uczniowie do szkół".

– Naprawdę są rzeczy, których nie zrozumiem. Mam wrażenie, że to trochę wróżenie z kuli, a przecież mogłoby być zupełnie inaczej – komentuje prezydent. I przypomina swoje słowa z sierpnia minionego roku: – Proponowaliśmy, aby dzieci po powrocie z wakacji przeszły swoistą kwarantannę bądź nauczanie ruszyło w trybie hybrydowym. Rząd nas nie posłuchał, po czym… wprowadził nauczenie hybrydowe, a w końcu zamknął uczniów w domach.