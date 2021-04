W akcji wzięli udział policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy byli wspierani przez mundurowych w Dąbrowy Górniczej.

Tytoń znajdował się w hali magazynowej Ząbkowicach. Policjanci podejrzewali, że w tym miejscu może być produkowany i przechowywany tytoń bez polskich znaków skarbowych. Już daleko od hali dobiegały odgłosy maszyny do krojenia tytoniu.

Po sforsowaniu bramy i wejściu do środka policjanci znaleźli blisko 1200 kilogramów liści tytoniu, 250 kilogramów gotowej krajanki tytoniowej oraz wagę elektroniczną, worki i dwie maszyny do cięcia tytoniu. Na miejscu w trakcie pracy przy nielegalnym procederze zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 31 i 37 lat. To mieszkańcy Sosnowca i Rogoźnika.

Policja szacuje, że gdyby nielegalny towar trafił na rynek, to skarb państwa – z tytułu niezapłaconego podatku – straciłby ponad 950 tysięcy złotych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów przestępstwa skarbowego dotyczącego nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. Za popełnione czyny mężczyznom grozi do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.