Zalatująca smrodem historia dzieje się przy ulicy Tuwima w Czeladzi. Jej mieszkaniec wskazuje, że najgorzej jest przy budynku z numerami klatek 8-10-12. Wcześniej śmietnikowa wiata znajdowała się dalej, po drugiej stronie drogi. Teraz mieszkańcy korzystają z nowej wiaty. Ta znajduje się ledwie kilka metrów od okien.

– W wiacie jest wystarczająco dużo miejsca, aby wszystkie kontenery w niej stały, jednak pracownikom firmy odbierającej odpady (ALBA) nie chce się ich wstawiać, więc stoją rozrzucone i najczęściej otwarte (...). Śmieci zalegają miesiącami. Rozrzuca je wiatr, psy, ptaki, osoby zbierające złom itp. Po okolicy rozrzucone są kości i inne odpadki, więc robactwo, myszy, szczury są tego konsekwencją, a proszę zwrócić uwagę, że to wszystko jest 2-3 metry od okien mieszkań tam zlokalizowanych! Latem nie można otworzyć okien, bo najzwyczajniej unosi się smród – czytamy w mailu do redakcji, do którego dołączono zdjęcia (z dłuższego okresu czasu) obrazujące problem.

Wiata i zalegające śmieci przy ul. Tuwima w Czeladzi arch. czytelnika

Nasz czytelnik uważa, że nie ma sensu zgłaszać z tym problemem do Urzędu Miasta. „Spodziewam się, że Burmistrz będzie się tłumaczył, że to jest sytuacja chwilowa, powstała niedawno, spowodowana Świętami/termomodernizacją/pandemią/zimą/wiosną itp – nie, tak nie jest. Tak jest od lat i jest to już nie do zniesienia. Niedopuszczalne jest umieszczenie wiaty śmietnikowej w takiej odległości od okien (nie wiem, czy regulują to przepisy Prawa Budowlanego, może sanepid ma tu coś do powiedzenia) oraz nie utrzymywane jej w stanie nie urągającym higienie i ogólnie nie przystającym do XXI wiecznej Europy” – pisze.

Przepisowa odległość wiaty śmietnikowej od okien to minimum 10 metrów. Jakub Kubasik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Czeladzi informuje, że ta odległość jest w tym przypadku zachowana. "Rzeczywiście w zeszłym tygodniu do CTBS-ZBK wpłynęło zgłoszenie dotyczące wiaty śmietankowej zlokalizowanej przy ul. Tuwima 8-10-12. Nasza jednostka natychmiast podjęła kroki w celu uporządkowania nieczystości zalegających w okolicach wiaty. Zlecenie na to zadanie otrzymała firma zewnętrzna, a efektów możemy spodziewać się w najbliższych dniach. Prawdę mówiąc czekamy tylko na poprawę warunków pogodowych” – napisał rzecznik.