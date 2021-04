W Technikum nr 1 w Sosnowcu – Technikum Ekonomiczne wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbył się w piątek ogólnopolski finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich. To ważne przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekonomicznej. Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Sosnowiecki Ekonomik od 1992 r. jest jednym z członków założycieli tej organizacji i aktywnie w niej działa. Olimpiada, a wcześniej Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich jest organizowany nieprzerwanie od 1995 roku.

Sukces Natalii

Do udziału w olimpiadzie zapraszani są uczniowie średnich szkół zawodowych, kształcących się szczególnie w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik reklamy. Laureaci i finaliści olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Olimpiada składa się z trzech etapów. W tym roku w etapie szkolnym wzięło udział ok. 1800 uczniów z 75 szkół. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 344 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego 62 uczniów. Wśród nich Natalia Jatkowska – uczennica z Sosnowca, która uczy się w zawodzie technik rachunkowości. Chociaż jest dopiero w klasie II, to już zapewniła sobie zwolnienie z egzaminu zawodowego w części pisemnej, który musiałaby zdawać w klasie III i V.

Natalia Jatkowska z Sosnowca uczy się w Ekonomiku w klasie o profilu - technik rachunkowości mat. prasowe

– Uczestnicząc w Olimpiadzie nie spodziewałam się, że będę miała szansę przejść do kolejnego etapu. Mój zasób wiedzy jest na poziomie drugiej klasy, więc konkurs był dla mnie wymagający. Bez współpracy i pomocy ze strony nauczyciela prowadzącego na pewno by się to nie udało. Największą motywacją dla mnie była możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczestnictwo okazało się świetną okazją, aby poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomii. Jest to także mój pierwszy większy sukces w zawodzie, który sobie wybrałam. Czuję, że mogę osiągnąć więcej i w przyszłości na pewno powtórzyłabym udział w olimpiadzie lub w trudniejszym konkursie – mówiła Natalia.

Co roku w innym mieście

– Organizacją olimpiady na terenie Ekonomika i przygotowaniem do niej uczniów od wielu lat zajmuje się pani Iwona Sochacka. Wielu z nich osiągnęło wyróżnienie w tej olimpiadzie, a 13 zdobyło tytuł finalisty. – Olimpiada jest świetną okazją do podnoszenia wiedzy zawodowej uczniów i rozwijania motywacji do doskonalenia swoich umiejętności. Sukces w olimpiadzie, nawet na niższych etapach, znacząco ułatwia start zawodowy absolwentom. To również doskonała forma popularyzacji kształcenia zawodowego. Co roku finały odbywają się w innym mieście i są zawsze dwudniowe. Niestety w tym roku z uwagi na ogłoszenie pandemii etap finałowy musiał zostać skrócony do jednego dnia. Mimo to było dla nas dużym wyzwaniem zorganizować takie wydarzenie w tych warunkach stacjonarnie. Uczniowie mają więc okazję do nawiązania nowych znajomości i nie tylko... Nauczyciele, opiekunowie uczniów wykorzystują te spotkania również do wymiany swoich doświadczeń zawodowych. Mogą porozmawiać z zawodowcami tego samego kierunku z całej Polski – mówi Iwona Sochacka.