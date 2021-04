– Zapraszamy na rozmowę o rolach. Tych społecznych i tych w teatrze. Za punkt wyjścia obierzemy zrealizowany w Teatrze Zagłębia „Ślub” Witolda Gombrowicza w reżyserii Radka Rychcika. Reżyser o spektaklu mówił tak: „To opowieść o synu marnotrawnym, opowieść inicjacyjna, w której syn detronizuje ojca, by sam udzielić sobie ślubu. To opowieść o zmianie porządku, o zmianie naszych przyzwyczajeń. Ta opowieść to dyskusja o współczesnym modelu rodziny”. To bardzo gombrowiczowskie – bo temat mierzenia się z narzucanymi przez społeczeństwo rolami zawsze był dla Gombrowicza szczególnie ważny – mówi Wojtek Zrałek-Kossakowski, prowadzący rozmowę.

Gośćmi pierwszego spotkania będą filozofka prof. Magdalena Środa oraz semiotyk kultury dr hab. Marcin Napiórkowski. Rozmowę poprowadzi artysta pogranicza teatru i muzyki Wojtek Zrałek-Kossakowski. Odbędzie się ona w sobotę, 24 kwietnia, o godz. 19 na profilu Teatru Zagłębia na Facebooku. Spektakl „Ślub” w reż. Radosława Rychcika można obejrzeć 24 kwietnia na platformie VOD.