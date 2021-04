Szlak rowerowy między dzielnicami liczy 5,5 kilometra, z czego leśny odcinek wynosi 2600 metrów. Częściowo pokrywają go betonowe trylinki, których stan coraz bardziej się pogarsza. Trasa jest dziś pełna kolein, zalewisk i w praktyce nieprzejezdna.

Zrodził się więc pomysł, żeby trakt „ucywilizować”. Pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i pracownicy Nadleśnictwa Siewierz, które zarządza tym terenem, przeszli szlak. Owocem wizyty w terenie było powstanie koncepcji trzech rozwiązań dla szlaku rowerowego przez Las Zagórski. Najdroższa opcja to droga asfaltowa, wzdłuż której powstać miałaby infrastruktura rekreacyjna, czyli wiaty, kosze na śmieci i stojaki. Szacunkowy koszt inwestycji to 1,5 mln zł. Drugi pomysł to jedynie uprzątnięcie i bieżący remont leśnej trasy. Kosztowałoby to co prawda ok. 110 tys. zł, ale wymagałoby cyklicznego ponawiania prac. Trzecia opcja to pośrednia koncepcja, czyli wykonanie utwardzonej podbudowy z tłucznia, takiej jak podczas remontu dróg, tuż przed położeniem asfaltu. Inwestycja w tym zakresie kosztowałaby ok. 700 tys. zł.