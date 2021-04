Tekst powstał dzięki naszej czytelniczce, która napisała do nas w tej sprawie tak. „Czy ktoś już Państwa informował, w jaki sposób prowadzone są prace remontowe przy ulicy Długosza w Sosnowcu na wysokości zakładu wulkanizacji? Bo jeśli nie, to ja to zrobię, bo wczoraj mało nie zginęłam pod kołami ciężarówki gdyż: nie zapewniono bezpiecznego przejścia przez jezdnię i wzdłuż drogi, bo jest tam głęboki wykop i nie ma już chodnika i kilkanaście metrów trzeba iść przez jezdnię, a jest to dojazd do nowego ronda. A wczoraj [w środę – przyp. red.] wykop sięgnął słupa ze światłami, na którym jest przycisk do przywołania światła zielonego – nie ma do niego dostępu od strony warsztatu samochodowego, więc nie ma jak bezpiecznie przejść przez tą ruchliwą drogę. Trwa to już kilka dni i nikt nie pomyślał, że piesi od jednej strony drogi nie mają możliwości bezpiecznie przejść przez jezdnię” – czytamy.

Mieszkańcy ul. Długosza w Sosnowcu skarżą się na brak bezpiecznego przejścia dla pieszych Dodajmy, że można przejść po tłuczniu, który ma stanowić podbudowę chodnika. Na pewno jest to jednak utrudnienia dla osób starszych, pokonujących przejście z dziećmi lub dziecięcym wózkiem. Bezpieczne przejście w tym miejscu jest tym ważniejsze, że tędy wiedzie droga z osiedla do Szkoły Podstawowej nr 23. O wyjaśnienie poprosiliśmy Rafała Łysego, rzecznika urzędu miasta. – Prace w tym miejscu prowadzi Polska Spółka Gazownictwa. Miasto wskazywało już inwestorowi, że nie wyznaczył w rejonie prac awaryjnego przejścia dla pieszych – mówi i przypomina, że miejska inwestycja w ciągu ul. Długosza była realizowana w trakcie przebudowy węzła nad DK94. – Wymieniona została wtedy sieć wodociągowa. Jezdnia zyskała również nową nawierzchnię. Jednak nie we wszystkich miejscach. Asfalt nie został wyłożony na całej długości właśnie w związku z planowaną, a dziś już trwającą inwestycją PSG. Odpowiedzialność za przebieg prac ponosi na spółka – mówi Rafał Łysy. Mimo starań nie udało nam się zdobyć komentarza przedstawiciela PSG.