Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu przygotował nowy album o szkle

Wydawnictwo koncentruje się na szkle dolnośląskim i ołowiowym, potocznie zwanym kryształowym. Obie grupy stanowią znaczny procent muzealnej kolekcji w Sosnowcu. Album prezentuje wzornictwo tzw. ołowiówki z hut Julia w Szklarskiej Porębie, Violetta w Stroniu Śląskim, Sudety w Szczytnej i Irena w Inowrocławiu.

"Zestawiając je z designem huty Zawiercie, prezentowanym w I tomie, otrzymujemy obraz zmagań polskich twórców o nowoczesne oblicze rodzimego kryształu, zarówno pod względem formy, jak i dekoru, odbiegające zdecydowanie od zakorzenionej w Polsce mieszczańskiej estetyki. Ten nowy kryształ o większych walorach użytkowych spełniał oczekiwania estetyczne zachodnich kontrahentów, gdyż większość produkcji skierowana była na eksport, bardzo rzadko pojawiał się na krajowym rynku" – czytamy w materiale promującym wydawnictwo.

Tym bardziej potrzebna jest promocja osiągnięć 20 polskich projektantów kryształu, których wzory znajdują się w muzealnej kolekcji. Należą do nich: Regina i Aleksander Puchałowie, Jan Owsiewski, Janusz Robaszewski, Lucjan Gajos, Stanisława Paczos, Monika Orkusz, Stefan Sadowski, Agnieszka Leśniak-Banasiak, Henryka Natanek, Jan Górka, Wit Płażewski, Stefania Rybus-Kujawa, Krzysztof Batkowski, Agnieszka Sołtys, Katarzyna Hałas, Małgorzata Dajewska, Bogumiła Jung-Wojtkowiak, Wiesław Krysiak i Wanda Zawidzka-Manteuffel.

Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu przygotowało nowy album o szkle mat. prasowe

Dolny Śląsk, od wieków utożsamiany z przemysłem szklarskim, to także ważny dla polskiego dziedzictwa region produkcji szkła sodowego. Wybitne światowe osiągnięcia w tym zakresie należą do hut Sudety w Szczytnej i Barbara w Polanicy-Zdroju. Warto podkreślić, że inaczej niż w przypadku kryształów wyroby wymienionych hut, szkła Zbigniewa Horbowego, Stefana Sadowskiego, Ewy Gerczuk-Moskaluk, Lucyny Pijaczewskiej, Kazimierza Krawczyka, Czesława Zubera i Krystyny Szwarzer-Litworni można było kupić w polskich sklepach.

Ponad 600 fotografii w albumie Muzeum w Sosnowcu

Dodatkowo w nowo wydanym tomie umieszczono obecną w muzealnej kolekcji wytwórczość huty Wanda z Siemianowic Śląskich. Katalog zawiera dwa artykuły wstępne. Pierwszy – "Szklana teoria piękna" Pawła Duszy, dyrektora muzeum – to filozoficzna refleksja na temat estetyki szkła użytkowego i roli sosnowieckiej kolekcji w kulturze narodowej. Drugi – "Dolny Śląsk – kraina szkła" Ewy Chmielewskiej – jest próbą analitycznego i całościowego opisu szklanego dziedzictwa regionu oraz powojennych dziejów kryształowego designu wymienionych ośrodków. W dalszej części znajduje się "Katalog zbiorów", również opracowany przez Ewę Chmielewską, z 841 szczegółowo opracowanymi notami katalogowymi, obejmujący 1950 eksponatów, z wykazem literatury oraz wystaw, notami historycznymi sześciu ośrodków wytwórczych i 28 notami biograficznymi designerów oraz zdobników.

Formą wydawnictwo nawiązuje do pierwszego tomu. Jego projekt graficzny opracowała po raz drugi Anna Kopaczewska, Liczy 440 stron 240 na 300 mm. Ma twardą oprawę z tłokiem i obwolutą. Całość jest bogato ilustrowana blisko 670 fotografiami wykonanymi przez Pawła Więcławka. Nakład to 500 egzemplarzy. Katalog w cenie 120 zł jest do nabycia w muzealnym sklepie oraz przez Allegro.