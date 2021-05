1 ZDJĘCIE Jedna z prac na konkurs, który ma wyłonić maskotkę Sosnowieckich Wodociągów (mat. prasowe)

Hydrant Henio, Okti Rybka, Sosnowodek, Rurcio, Hyzio i Zasuwek - to nazwy tylko niektórych propozycji, jakie dotarły do Sosnowieckich Wodociągów w konkursie na pluszowego ambasadora przedsiębiorstwa. To jeszcze nie koniec zabawy. Firma czeka na kolejne pomysły do 15 maja.