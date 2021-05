– Wszyscy wiemy jak obostrzenia mocno dały się we znaki branży gastronomicznej. Dlatego już na początku roku przygotowaliśmy specjalne zarządzenie, w myśl którego dzierżawa terenu pod ogródki gastronomiczne kosztuje symboliczny jeden grosz za metr kwadratowy [dziennie – przyp. red.] – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Oferta dotyczy terenów należących do miasta. Przykładowo za 10 m kw. ogródka gastronomicznego najemcy zapłacą 3 złote i 10 groszy miesięcznie.

– Zapraszamy restauratorów do kontaktu. Pomożemy szybko załatwić wszystkie formalności, żebyście mogli ruszyć, jak najszybciej. Wiemy, jak trudny był to dla was czas. Postaramy się rozwiązać wszystkie problemy błyskawicznie – dodaje Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.