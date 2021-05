– Pałamy żądzą rewanżu na zespole z Sosnowca. Oba kluby mają sobie coś do udowodnienia. My na tym etapie sezonu chcemy pokazać, że to do nas należy prym, jeśli chodzi o rundę wiosenną – mówił przed półfinałowym starciem Robert Makarewicz, trener Górnika.

Początek meczu był zacięty i pełen walki. Już w 8. minucie żółtą kartkę obejrzała piłkarka Czarnych, Weronika Zawistowska, która sfaulowała interweniującą Annę Palińską. Bramkarka Górnika w pierwszych minutach miała sporo roboty, bo to piłkarki Czarnych stwarzały sobie więcej sytuacji.