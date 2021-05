„Ula to sympatyczna 32-letnia dziewczyna z Zagórza, którą w 2016 roku los naznaczył chorobą stwardnienie rozsiane. Dotychczas żyjąca pełnią życia osoba musiała zmienić swój świat o 180 stopni. Dzisiaj ciężko jej się samej poruszać i wykonywać najprostsze czynności życiowe. Jej życie to walka z chorobą, a żeby była ona skuteczna, potrzebuje profesjonalnej rehabilitacji, która jednak kosztuje. Codzienna rehabilitacja to koszt około 80 złotych/dziennie, do tego dochodzą specjalistyczne zabiegi, które trzeba wykonywać jak najczęściej, a pakiety 10 zabiegów także kosztują około 2500 złotych. Na szczęście Ula nie jest sama, ma wspaniałego męża Damiana, który ją cały czas wspiera, i przyjaciół, którzy chcą jej pomóc” – czytamy w opisie charytatywnej akcji.

W Sosnowcu finał biegu dla Uli, która cierpi na stwardnienie rozsiane Stowarzyszenie Polska 2050 wraz z lokalnymi społecznikami zorganizowało akcję wsparcia dla sosnowiczanki – charytatywny bieg. Akcja trwała od 1 do 30 kwietnia. Osoba dorosła (wpisowe 30 złotych) miała pokonać 3 kilometry, a uczestnicy do 16. roku życia (10 złotych wpisowego) 1 kilometr. Żeby uczestnictwo zostało potwierdzone, należało organizatorom wysłać zdjęcie „selfie” biegacza oraz uzyskany wynik z dowolnej aplikacji biegowej. W biegu uczestniczyło 197 osób, a charakter biegów był bardzo zróżnicowany. Niektórzy w ramach zawodów biegali regularnie w swoich okolicach, niektórzy zdobywali góry, w Zagórzu odbył się mini runmageddon, a na Stawikach i Pogorii mini Bieg Smyka. W sobotę o godzinie 11 na Stawikach zaplanowano rozdanie nagród oraz podsumowanie biegu. Jeśli pogoda pozwoli, rozdanie odbędzie się na molo, jeśli nie - w budynku obok Wake Zone Stawiki.