– Wychodzimy w ten sposób naprzeciw prośbom rodzicom, którzy sygnalizowali takie potrzeby. Pamiętajmy, że nie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 28 maja – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

System elektronicznego naboru będzie dostępny do 28 maja do godz. 16. Nabór dotyczy wszystkich oddziałów żłobka i klubów dziecięcych działających na terenie miasta. W skład Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu wchodzi obecnie 8 oddziałów Żłobka oraz 2 Kluby Dziecięce. Żłobek oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia do 3 lat w warunkach zbliżonych do warunków domowych. W tym roku po raz pierwszy nabór będzie prowadzony także do oddziału na Maczkach, który zapewni opiekę 60 dzieciakom.