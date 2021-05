Za przebieg inwestycji będzie odpowiedzialna firma Ambet z Bytomia, która wykona prace za 1,7 miliona złotych. Te rozpoczną się już w czwartek rano. – Na razie przejazd przez wiadukt będzie możliwy jedynie po jednym pasie, a więc będzie tzw. wahadło – mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Przed wiaduktem zostanie ustawiona sygnalizacja, która pokieruje ruchem, a wjazd na obiekt będzie możliwy jedynie dla pojazdów poniżej 3,5 tony. Wyjątkiem będą pojazdy komunikacji miejskiej, która będzie funkcjonowała bez zmian.

Prace obejmują demontaż i wymianę nawierzchni, warstw konstrukcyjnych, naprawę dylatacji, wykonanie odwodnień, wymianę nawierzchni chodników itp. Przebudowa zakończy się jesienią.

Wiadukt na ul. Mikołajczyka w Sosnowcu uległ awarii w lutym

Przypomnijmy: w połowie lutego wiadukt musiał zostać awaryjnie zamknięty z powodu uszkodzenia jezdni. – To było zdarzenie nagłe. Raport wskazuje, że jego bezpośrednią przyczyną były silne mrozy. Uszkodzenie miało miejsce na styku konstrukcji wiaduktu oraz jezdni. W tym miejscu powinny być najazdowe płyty przejściowe znajdujące się pod asfaltem. W czasie budowy wiaduktu o nich zapomniano. To miejsce było zatem tylko "zagęszczane", co sprzyjało temu, żeby w tym miejscu w konstrukcję dostawała się w woda. Ta, zmieniając swoją objętość w wyniku zamrożenia, dokonała uszkodzeń – opisywał Jeremiasz Świerzawski, wiceprezydent Sosnowca.